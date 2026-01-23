ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Час на прочитання
1 хв

Три російські літаки за день зламалися просто під час польоту

Дві несправності сталися в Росії, одна — над територією Китаю.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Російський літак

Російський літак / © із соцмереж

Третій за день літак російської авіакомпанії зіткнувся із несправністю у польоті.

Про це пише Telegram-канал MoscowTimes.

Літак Boeing 757 авіакомпанії Azur Air, що виконує рейс з Пхукета до Барнаула, подав сигнал лиха і готується до екстреного приземлення на території Китаю, повідомив представник перевізника. «Здійснюватиме приземлення в Ланьчжоу», — уточнив співрозмовник агентства. Літак вилетів із Таїланду близько чотирьох годин тому і до російського кордону йому залишається значна відстань. На борту перебувають 238 пасажирів. Даних про те, яка проблема потребувала екстреного приземлення, немає. Це третій за день російський літак, який зіткнувся з несправністю під час польоту.

Вранці 23 січня Boeing 737, який виконував рейс із Калінінграда до Москви, здійснив аварійне приземлення в аеропорту «Шереметьєво» через проблеми зі стійкою шасі. Ніхто із пасажирів не постраждав. Фахівці розпочали технічний огляд борту, який на час перевірки усунули від польотів.

У ніч проти 23 січня в аеропорту Красноярська екстрене приземлення здійснив Boeing 737-800 авіакомпанії «Якутія», що летів з Новосибірська. За даними перевізника, борт запросив аварійне приземлення через те, що в салоні почав знижуватися тиск. Попередньо це сталося через зледеніння клапана системи наддуву повітряного судна.

Нагадаємо, що Росія досі не може відновити свій потенціал стратегічної авіації після спецоперації Малюка «Павутина».

