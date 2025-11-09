Три улюблені продукти в усьому світі можуть зникнути: вчені назвали причини

Шоколад стане розкішшю / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Через глобальне потепління фермери у всьому світі вже втрачають врожаї кави, какао і винограду. Науковці намагаються охолодити Землю за допомогою нових технологій, але навіть такі методи не допомагають. Та є і добрі новини — колись холодні країни тепер можуть стати наступними центрами виноробства.

Про це пише видання Independent.

Ще 2014 року виробники шоколаду попереджали про дефіцит до 2020 року. Баррі Колбот, власник однієї з найбільших компаній з виробництва шоколаду в Цюріху розповів, що шоколад здорожчав на чверть через хвороби і посухи (також наслідки потепління), які знищили більшу частину врожаю.

Реклама

Водночас попит зростає з кожним роком. За прогнозами, до 2030 року рівень дефіциту дійде до двох мільйонів.

Зміна клімату також згубно відбивається на існуванні кавових плантацій. Якщо тенденція глобального потепління триватиме, до кінця 21 століття кави на Землі не залишиться. Причиною є глобальне потепління: з ростом температури плантації все активніше уражуються грибковими захворюваннями. Комфортно за умови високих температур себе почувають і шкідники, що атакують кавові дерева.

Раніше повідомлялося, що світові ціни на какао обвалилися до 20-місячного мінімуму. Таке падіння чинить тиск на виробників шоколаду в усьому світі. Попри різке падіння вартості сировини, роздрібні ціни на шоколад залишаються високими.