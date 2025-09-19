Три винищувачі РФ порушили повітряний простір Естонії: що відомо

Міг -31 / © Airliners.net

Естонія висловила рішучий протест Російській Федерації через порушення свого повітряного простору. Сьогодні, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії.

Про це повідомили у МЗС Естонії.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного Росії для вручення ноти протесту. Глава МЗС Маргус Тсахкна назвав цей інцидент «безпрецедентно зухвалим». Відомо, що три винищувачі МіГ-31 були над Фінською затокою і перебували там 12 хвилин.

«Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року, що само по собі є неприйнятним. Сьогоднішнє вторгнення… є безпрецедентно зухвалим», — заявив Тсахкна.

Міністр також додав, що «зростаюча агресивність Росії» повинна зустріти «швидке посилення політичного та економічного тиску».

Нагадаємо, на заході Латвії, на узбережжі, знайшли хвостову частину дрона. На місце події виїхала група зі знешкодження боєприпасів, що не здетонували, щоб провести аналіз об’єкта.

А раніше, 10 вересня російські дрони вперше масовано вторглися до повітряного простору Польщі — було зафіксовано проліт близько 20 апаратів. Деякі з них просунулися майже на 300 км углиб країни від східного кордону.

Наступного дня, 11 вересня, Трамп припустив, що атака РФ могла бути «помилкою», однак водночас визнав, що вкрай незадоволений цією ситуацією.