Шотландія, Литва і Польща випередили США за показником смертей від відчаю / © Фото з відкритих джерел

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У Європі за 2002–2019 роки загальний тягар так званих смертей від відчаю зменшився на 15%. Водночас у 60 із 169 досліджених регіонів він не знизився, а в Шотландії, Литві та трьох регіонах Польщі наприкінці досліджуваного періоду показник був вищим, ніж у США.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі The Lancet Regional Health — Europe.

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Що дослідники називають смертями від відчаю

Це умовна назва групи причин смерті, які науковці пов’язують зі спільними соціальними та психологічними чинниками. До неї включили самогубства, гострі смерті, пов’язані з алкоголем, хвороби печінки, а також смерті від наркотиків та інших токсичних речовин. Водночас частина науковців сумнівається, чи варто об’єднувати ці причини в одну категорію, адже їхні механізми та тенденції можуть відрізнятися.

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Автори дослідження зібрали дані про смертність у 169 регіонах 23 європейських країн, де 2019 року проживало близько 480 млн людей. Результати порівняли з американською статистикою.

Науковці рахували не просто кількість померлих, а втрачені роки життя з поправкою на вікову структуру населення. Тому смерть молодої людини мала більшу вагу в загальному показнику, ніж смерть людини похилого віку.

За 17 років європейський показник знизився з 1101 до 955 втрачених років життя на 100 тисяч населення. Зменшення зафіксували у 109 регіонах (65%). Ще у 24 (15%) показник зріс, а в 36 (20%) не було чіткої тенденції до змін.

Смерті від відчаю / © ТСН

Де в Європі ситуація найгірша

Регіони, де смертність не зменшувалася або зростала, утворили три великі осередки. Перший охопив частину Великої Британії, бельгійську Фландрію та Нідерланди. Другий простягнувся через Польщу, Чехію та Словаччину. Третій сформувався у Швеції.

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Водночас дослідники наголошують на різниці між загальною динамікою та рівнем показника. Жоден європейський регіон не продемонстрував такого швидкого зростання тягаря смертей від відчаю, як США. Однак у 2017–2019 роках у Шотландії, Литві та трьох регіонах Польщі він уже перевищував американський рівень.

Особливо складною виявилася ситуація серед людей віком від 65 років. Зниження показника в цій групі зафіксували лише у 56 регіонах — приблизно третині досліджених територій. Найпомітніше на результат впливали гострі смерті, пов’язані з алкоголем, та хвороби печінки. Серед людей працездатного віку окреме занепокоєння викликало зростання смертності, пов’язаної з наркотиками, у Великій Британії та Швеції.

Дослідники також перевірили дані за пандемічні 2020–2022 роки у 105 регіонах 16 країн. За цей період тягар смертей від відчаю зріс у 59 регіонах (55%), залишився приблизно незмінним у 19 і зменшився у 27. Найпомітніше погіршення спостерігали майже на всіх Британських островах.

Автори вважають, що середні показники по країнах не відображають усієї картини. Тому вони радять регулярно відстежувати смертність на регіональному рівні та розробляти профілактичні заходи з урахуванням місцевих проблем.

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Рівень смертей від відчаю в Європі / © ТСН

Соціальні чинники, алкоголь і наркотики

Соціальні обставини також можуть бути пов’язані з ризиком передчасної смерті. Дослідження майже 598 тисяч дорослих у США показало, що життя на самоті пов’язане з вищим ризиком смерті серед людей віком 18–64 років: загальний показник був на 22% вищим, а серед неодружених цього віку ризик смерті від самогубства — на 58%. Водночас проживання наодинці не обов’язково означає соціальну ізоляцію.

Алкоголь — ще одна складова смертей від відчаю. Окреме дослідження пов’язало навіть один стандартний напій на день із підвищеним ризиком передчасної смерті від захворювань і травм, безпосередньо пов’язаних із вживанням спиртного. Для людей, які в середньому випивали два напої на день, ризик був значно вищим.

До групи причин смерті від наркотиків і токсичних речовин можуть потрапляти й випадки, пов’язані з популярними добавками. У США 23-річна Кілі Рустічі померла після вживання кратому. За даними американських Центрів з контролю та профілактики захворювань, у 2020–2024 роках кратом виявили у понад 5200 випадках смертельного передозування. Водночас у більшості цих випадків були присутні й інші небезпечні речовини.

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