"Трясло сильно": Туреччину сколихнув потужний землетрус, є поранені

Внаслідок землетрусу щонайменше 22 людини отримали поранення.
У ніч на 23 листопада у Туреччині стався землетрус магнітудою 5,9-6,0 балів.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ та жителі країни у соцмережах.
Зазначається, що його епіцентр розташовувався за 14 кілометрів на південний схід від міста Дюздже, що а 200 км від Стамбула. Попри таку відстань поштовхи дуже добре відчули і мешканці самого Стамбула.
"Землетрус силою аж у 6 балів сьогодні о 4.09 ранку. Всі живі, але трясло сильно - відчуття з хвилину, а здавалось цілу вічність. Було, наче їдеш у потязі "Укрзалізниці" у плацкарті на швидкості 120 км на годину. Бодрячок!", - написала українка, яка вже два роки мешкає у Стамбулі.
"Прокинутися від того, що двері рухаються і ліжко ходором ходить. Землетрус у Дюздже, відносно недалеко від Стамбулу. Нас теж трухануло знатно", - написала інша українка, яка вже давно мешкає у Туреччині.
Як повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, внаслідок землетрусу щонайменше 22 людини отримали поранення, щодо загиблих наразі інформація не надходила.
"Поточна ситуація через землетрус магнітудою 5,9, який стався у населеному пункті Гьольйака провінції Дюздже о 04.08: 22 поранених у Дюздже, один з яких перебуває у тяжкому стані через стрибок з висоти", - зазначив він.
Нагадаємо, 21 листопада, землетрус сколихнув індонезійський острів Ява. У результаті землетрусу магнітудою 5,6 бала, який стався поблизу столиці Індонезії Джакарти вже загинуло 162 людини. Серед жертв – багато дітей, оскільки у той час, коли стався землетрус, багато з них були на заняттях у школах.
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