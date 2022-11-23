"Трясло сильно": Туреччину сколихнув потужний землетрус, є поранені

У ніч на 23 листопада у Туреччині стався землетрус магнітудою 5,9-6,0 балів.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та жителі країни у соцмережах.

Зазначається, що його епіцентр розташовувався за 14 кілометрів на південний схід від міста Дюздже, що а 200 км від Стамбула. Попри таку відстань поштовхи дуже добре відчули і мешканці самого Стамбула.

"Землетрус силою аж у 6 балів сьогодні о 4.09 ранку. Всі живі, але трясло сильно - відчуття з хвилину, а здавалось цілу вічність. Було, наче їдеш у потязі "Укрзалізниці" у плацкарті на швидкості 120 км на годину. Бодрячок!", - написала українка, яка вже два роки мешкає у Стамбулі.

"Прокинутися від того, що двері рухаються і ліжко ходором ходить. Землетрус у Дюздже, відносно недалеко від Стамбулу. Нас теж трухануло знатно", - написала інша українка, яка вже давно мешкає у Туреччині.

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Як повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, внаслідок землетрусу щонайменше 22 людини отримали поранення, щодо загиблих наразі інформація не надходила.

"Поточна ситуація через землетрус магнітудою 5,9, який стався у населеному пункті Гьольйака провінції Дюздже о 04.08: 22 поранених у Дюздже, один з яких перебуває у тяжкому стані через стрибок з висоти", - зазначив він.

Нагадаємо, 21 листопада, землетрус сколихнув індонезійський острів Ява. У результаті землетрусу магнітудою 5,6 бала, який стався поблизу столиці Індонезії Джакарти вже загинуло 162 людини. Серед жертв – багато дітей, оскільки у той час, коли стався землетрус, багато з них були на заняттях у школах.

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