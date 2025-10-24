Трьох українців у Польщі засудили за низку підпалів на території країн Євросоюзу

Українців звинуватили у підпалах в країнах ЄС / © Pexels

Трьох українців засудили за участь в організованій групі, яка здійснювала диверсії та діяла на території Польщі, Литви, Латвії, України та Росії.

Про вирок Окружного суду Варшави у пʼятницю, 24 жовтня, повідомила Національна прокуратура Польщі.

У повідомленні йдеться, що троє громадян України — Сергій Р., Павло Т. та Владислав Ю. — протягом 2023-2024 років здійснювали підпали «великих об’єктів, розташованих на території країн, що входять до Європейського Союзу».

Серед об’єктів диверсій злочинної групи, до якої, окрім засуджених входила ще низка встановлених осіб, були магазин OBI та торговий центр у Варшаві, а також магазини IKEA у Вільнюсі та у Ризі.

Додатково Сергія Р. і Павла Т. засудили за перешкоджання розслідуванню підпалу магазину IKEA у Вільнюсі та складу у Варшаві у травні 2024 року. Слідство встановило, що вони допомогли виконавцю цих підпалів переховуватись від правосуддя.

Павло Т. був засуджений до сукупного покарання у вигляді 5 років і 6 місяців позбавлення волі, Сергій Р. — 2 років і 6 місяців позбавлення волі, а Владислав Ю. — 1 року і 4 місяців позбавлення волі.

У польській прокуратурі додали, що вирок не є остаточним, і один з обвинувачених оскаржив його.

Нагадаємо, Окружний суд у Варшаві ухвалив рішення не видавати 49-річного українця Володимира Ж., якого розшукує Німеччина у зв’язку з вибухами на газопроводі «Північний потік» у 2022 році. Підозрюваного також звільнили з-під варти.