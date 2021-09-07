Трюдо на мітингу назвав супротивників вакцинації "маргіналами", його закидали камінням (відео)

Прем'єр заявив, що його політику не будуть визначати вимоги так званих "противників вакцинації".
У прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо під час мітингу в провінції Онтаріо кинули камінням. Політик не постраждав і почувається нормально.
Про це повідомляє телеканал CBC.
Як зазначається, інцидент стався в канадському місті Лондон після передвиборчого заходу, на якому Трюдо заявив, що його політику не будуть визначати вимоги так званих "противників вакцинації".
"У цій країні є невеликий елемент маргіналів, які не вірять в науку, влаштовують расистські, жінконенависницькі напади... Але переважна більшість канадців не є ними ... І я знаю, що вони не дозволять цьому голосу, цій мафії противників вакцинації, диктувати, як ця країна переживе пандемію", - зазначив Трюдо.
Коли Трюдо пішов до автобуса, оточеного розгніваними протестувальниками, в його бік полетіло каміння розміром з монету в 10 центів, однак сам він не постраждав і почувається нормально.
Нагадаємо:
- Від початку пандемії в Канаді зафіксовано 1 516 094 заражень COVID-19. 27 022 осіб померло. Щеплення проти коронавірусу отримало вже понад 70% мешканців країни. Повністю вакциновано - 67% канадців.
- Канада відкрила свої кордони для повністю вакцинованих жителів США від 9 серпня, а для мандрівників інших країн — від 7 вересня. Туристи, які в'їжджають в Канаду, повинні будуть надати докази англійською або французькою мовами того, що вони повністю зробили щеплення однієї з вакцин, дозволених для використання в Канаді — Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, причому — за 14 днів до прибуття.