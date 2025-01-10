Трюдо пояснив, від чого відволікає Трамп погрозами приєднати Канаду до США

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відреагував на заяви Дональда Трампа щодо можливості перетворення Канади на 51-й штат США. За його словами, такі заяви лише відволікають увагу від серйозних тарифних загроз, які Трамп обіцяє впровадити.

Про це повідомило видання CNN.

"Президент Трамп, будучи майстерним перемовником, змушує людей звернути увагу на цю розмову, щоб відволіктися від розмови про 25% тарифи на нафту і газ, електроенергію, сталь і алюміній, пиломатеріали і бетон", - заявив Трюдо.

Раніше Дональд Трамп обіцяв впровадити 25% мита на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це, за словами Трюдо, зробить імпорт із Канади значно дорожчим для американських споживачів.

"Усі товари, які американці купують у Канаді, раптово стануть набагато дорожчими, якщо Трамп і далі запроваджуватиме такі мита", - заявив прем'єр-міністр Канади.

Трюдо також підкреслив, що канадці "неймовірно пишаються тим, що вони канадці. Одним із найлегших способів визначення себе є те, що ми неамериканці".

Нагадаємо, лідери Канади відреагували на висловлювання Трампа стосовно приєднання країни до США.

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