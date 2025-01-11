Трюдо розповів, як жартома запропонував Трампу обміняти Канаду на американські штати

Під час зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом у листопаді Джастін Трюдо жартома запропонував обміняти частини Канади на штати США, такі як Вермонт або Каліфорнія.

Про це Трюдо розповів в інтерв'ю NBC News.

Згідно з його словами, обговорення виникло після того, як Трамп порушив тему приєднання Канади до США.

“У якийсь момент ця тема виникла й ми почали обговорювати. Коли ж я сказав: “Можливо, можна обміняти певні частини (Канади - Ред.) на Вермонт або Каліфорнію”, - він одразу вирішив, що це більше не смішно, й ми змінили тему”, - зазначив Трюдо.

Раніше Трюдо пояснив, що погрози Трампа приєднати Канаду до США спрямовані на те, щоб відволікти американців від серйозніших питань, зокрема економічної політики нової адміністрації.

Читайте також: