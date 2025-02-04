Трюдо заявив, що домовився з Трампом відкласти на місяць митні тарифи

Премʼєр-міністр Канади Джастіна Трюдо заявив, що домовився з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом відкласти на місяць запровадження мит на весь канадський імпорт.

Про це канадський премʼєр повідомив у соцмережі X.

“Пропоновані мита будуть відкладені щонайменше на 30 днів, поки ми працюємо разом”, - заявив Трюдо.

Він заявив, що обидві країни погодилися суттєво посилити боротьбу з наркоторгівлею.

“Канада впроваджує план укріплення кордону на 1,3 млрд дол., зміцнюючи контроль новими гелікоптерами, технологіями, персоналом, поглибленою співпрацею із нашим американськими партнерами, а також додатковими ресурсами для припинення трафіку фентанілу. Близько 10 тис. людей будуть працювати над захистом кордону на передовій”, - зазначив премʼєр-міністр.

Крім того, у Канаді буде створено нову посаду, представник якої контролюватиме загальнодержавні зусилля з контролю за наркоторгівлею.

“Ми визнаємо картелі терористичними організаціями, забезпечимо спостереження за прикордонним рухом у режимі 24/7, створимо Обʼєднані канадо-американські сили для боротьби з організованою злочинністю, фентанілом й відмиванням грошей. Я також підписав нову розвідувальну директиву щодо організованої злочинності й фентанілу, на втілення якої будуть виділені 200 млн дол.”, - поінформував Трюдо.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що без американських субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна, тому вона повинна стати “улюбленим 51-м штатом”.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що канадці отримають "величезне" зниження податків і "набагато краще" медичне страхування, якщо Канада стане 51-м штатом.

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