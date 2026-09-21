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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Тривога і винищувачі F-16 в небі: у сусідній з Україною країні виявили повітряну ціль — що з нею сталося

Через повітряну ціль о 05:30 жителям регіону надіслали повідомлення про тривогу.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Винищувач F-16

Винищувач F-16 / © Associated Press

У Румунії у понеділок, 21 вересня, оголошували повітряну тривогу через повітряну ціль, яку виявили поблизу кордону. Для моніторингу ситуації в небо підняли два винищувачі F-16.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

Біля кордону виявили повітряну ціль

Радіолокаційна система спостереження Міністерства національної оборони Румунії у понеділок, 21 вересня, виявила повітряну ціль, яка маневрувала приблизно за 12 кілометрів на північ від Кілії, неподалік кордону з Румунією.

Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про необхідність вжити заходів для попередження населення у північній частині повіту Тулча. О 05:30 жителям регіону надіслали повідомлення системи RO-Alert.

У небо підняли два F-16

Для спостереження за ситуацією з авіабази «Борча» вилетіли два винищувачі F-16 ВПС Румунії. Вони перебували на бойовому чергуванні в межах місії Air Policing. Повітряну тривогу в північній частині повіту Тулча скасували о 06:14.

У Міністерстві національної оборони Румунії наголосили: «вторгнень у національний повітряний простір не зафіксовано».

Водночас у відомстві не уточнили, що саме було повітряною ціллю, яку виявила радіолокаційна система.

Російські дрони біля кордонів країн НАТО — що відомо

Нагадаємо, через посилення російських атак по заходу України. Польща готується до реагування на потенційні загрози. Варшава встановить понад тисячу автоматизованих сирен у прикордонних районах.

Перед тим біля східного кордону Польщі вибухнув дрон. У відповідь у Польщі підняли винищувачі та оголосили тривогу в кількох прикордонних районах. За інформацією польської сторони, російський безпілотник впав всього за 4 км від кордону.

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