Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
318
Час на прочитання
2 хв

Тривожна заява очільника Пентагону: порівняв сучасну ситуацію з 1939 роком

США повинні перевести всю систему оборонних закупівель на «воєнні рейки», і бути готовими до «стримування противника».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Піт Гегсет

Очільник Пентагону Піт Гегсет / © Associated Press

Очільник Пентагону Піт Гегсет у своєму виступі перед керівниками компаній у сфері оборонної промисловості, старшими офіцерами та представниками Конгресу порівняв теперішню ситуацію у світі з 1939 роком, коли вибухнула Друга світова війна.

Його виступ у військово-морському коледжі Форт Мак-Нейр у Вашингтоні опублікований на YouTube-каналі Forbes Breaking News.

За його словами, США повинні перевести всю систему оборонних закупівель на «воєнні рейки», і бути готовими до «стримування противника» та відповіді на будь-які зовнішні загрози.

«Нашим військовим потрібні усі можливості для стримування будь-якої агресії. І, якщо буде потрібно, для рішучого розгрому будь-якого ворога, який наважиться кинути виклик Америці. Це як у 1939 році [тобто перед початком Другої світової війни]чи, сподіваюся, як у 1981 році [у розпал Холодної війни між Заходом та СРСР]. Час, коли потрібно діяти швидко. Вороги збираються, загрози зростають. Ви відчуваєте це. Я це відчуваю», — заявив Гегсет.

За словами очільника Міноборони (віднедавна — Міністерства війни), якщо США хочуть «запобігти війні та уникнути її», готуватися потрібно зараз.

«Наші супротивники не сидять склавши руки. Вони швидко діють. Вони розробляють і впроваджують нові технології з такою швидкістю, що це має протверезити кожного американця, особливо тих, хто працює в Пентагоні або на оборонних підприємствах. Їхні амбіції та наміри грандіозні, їхні дії говорять самі за себе. І, чесно кажучи, ми надто повільно на них реагуємо», — наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно командувач Корпусу морської піхоти США генерал Ерік Сміт у публічному виступі закликав своїх підлеглих бути готовими до нового бою, який «уже близько».

