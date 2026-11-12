Тривожна знахідка у Молдові: біля кордону з Україною впав невідомий дрон

Біля кордону з Україною знайшли уламки дрона / © Поліція Молдови у Telegram

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У Штефан-Водському районі у Молдові 12 листопада виявили уламки невідомого безпілотника серед виноградників. Його походження встановлюють.

Про це повідомили у поліції Молдови.

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На місце події направили експертів із Центру технічної криміналістики та судово-медичної експертизи для огляду об'єкта та встановлення його природи й походження.

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Поліція закликала громадян не наближатися та не торкатися жодних уламків чи підозрілих предметів, а також триматися подалі від цієї території до завершення розслідування.

Дрони у Молдові — останні новини

3 жовтня на території Молдови вибухнули п’ять російських дронів і ракет, які порушили повітряний простір країни. У зв’язку з інцидентом Міністерство закордонних справ Молдови викликало акредитованого посла РФ в Кишиневі та вручило йому ноту протесту.

5 жовтня снаряд РФ влучив у пасажирський автобус біля КПП «Паланка» на кордоні з Молдовою під час чергового російського удару по українській інфраструктурі.

Згодом у Молдові знову вибухали безпілотники. Зокрема, 23 жовтня поліція Молдови заявила, що у селі Кіштелніца Теленештського району дрон впав на землю на відстані близько 100 метрів від житлового будинку.

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Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни та поклало відповідальність за інцидент на Росію. У зв’язку з цим Кишинів оголосив працівника російського посольства персоною нон ґрата.

Крім того, президентка Молдови Мая Санду заявила, що найближчими місяцями Росія намагатиметься дестабілізувати ситуацію в країні або «створити видимість дестабілізації» з метою перешкоджання її вступу до Європейського Союзу.

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