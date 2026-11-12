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Тривожна знахідка у Молдові: біля кордону з Україною впав невідомий дрон
У Молдові знайшли уламки невідомого безпілотника. Експерти встановлюють його походження.
У Штефан-Водському районі у Молдові 12 листопада виявили уламки невідомого безпілотника серед виноградників. Його походження встановлюють.
Про це повідомили у поліції Молдови.
На місце події направили експертів із Центру технічної криміналістики та судово-медичної експертизи для огляду об'єкта та встановлення його природи й походження.
Поліція закликала громадян не наближатися та не торкатися жодних уламків чи підозрілих предметів, а також триматися подалі від цієї території до завершення розслідування.
Дрони у Молдові — останні новини
3 жовтня на території Молдови вибухнули п’ять російських дронів і ракет, які порушили повітряний простір країни. У зв’язку з інцидентом Міністерство закордонних справ Молдови викликало акредитованого посла РФ в Кишиневі та вручило йому ноту протесту.
5 жовтня снаряд РФ влучив у пасажирський автобус біля КПП «Паланка» на кордоні з Молдовою під час чергового російського удару по українській інфраструктурі.
Згодом у Молдові знову вибухали безпілотники. Зокрема, 23 жовтня поліція Молдови заявила, що у селі Кіштелніца Теленештського району дрон впав на землю на відстані близько 100 метрів від житлового будинку.
Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни та поклало відповідальність за інцидент на Росію. У зв’язку з цим Кишинів оголосив працівника російського посольства персоною нон ґрата.
Крім того, президентка Молдови Мая Санду заявила, що найближчими місяцями Росія намагатиметься дестабілізувати ситуацію в країні або «створити видимість дестабілізації» з метою перешкоджання її вступу до Європейського Союзу.