Українцям у Чехії можуть припинити виплати / © ТСН

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У Чехії готують нові правила отримання гуманітарної допомоги для українців із тимчасовим захистом. Працездатних одержувачів виплат планують зобов’язати працювати, займатися підприємництвом або перебувати на обліку в службі зайнятості.

Відповідні зміни передбачає урядовий законопроєкт № 213, який розглядає Палата депутатів Чехії, пише Мінфін.

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Водночас нові правила не стосуватимуться дітей та визначених вразливих категорій населення, зокрема студентів і літніх людей.

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Законопроєкт також передбачає розширення підстав для скасування тимчасового захисту. Статус можуть втратити українці, які перебуватимуть за межами Шенгенської зони понад 30 днів або отримають покарання у вигляді видворення.

Міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар пояснив необхідність змін боротьбою зі зловживаннями. За його словами, влада виявляла випадки так званого соціального туризму, коли іноземці претендували на допомогу, фактично не проживаючи в країні.

Документ внесли до парламенту 3 червня 2026 року. Він пройшов перше та друге читання, але остаточного рішення ще немає. Уряд пропонує запровадити зміни від 1 січня 2028 року, хоча депутатські поправки можуть вплинути на строки.

Українці за кордоном — останні новини

У Німеччині українські біженці стикаються з жорсткими вимогами до реєстрації, податків та страхування собак, що суттєво різняться залежно від федеральної землі. Через обмеження для великих і бійцівських порід деяким власникам доводиться повертати тварин додому, попри готовність виконувати всі формальності.

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У Нідерландах для українців із тимчасовим захистом персональний номер BSN є обов’язковою умовою для роботи, медицини, банківських послуг та державних виплат. Отримати його можна в муніципалітеті за місцем проживання або в спеціальних реєстраційних пунктах, маючи при собі паспорт і підтвердження адреси.

У Польщі набули чинності нові правила проживання для українських біженців, а це означає, що тисячі людей можуть втратити безкоштовне житло.

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