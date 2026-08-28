Тривожні показники здоров’я Трампа шокували медиків: він за крок до небезпечної межі

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Збільшення ваги президента США Дональда Трампа стало предметом серйозного занепокоєння медичних експертів. Американський лідер наблизився до межі ожиріння, що становить прямі ризики для його тривалості життя та працездатності.

Про це пише Boredpanda.

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Зовнішній вигляд і вага Трампа стали предметом нового занепокоєння медиків. Двоє експертів звернули увагу на можливий набір близько 23 фунтів (10,4 кг) від часів його останньої президентської кампанії.

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Це відбувається на тлі повідомлень про синці на руках, набряки щиколоток та епізоди сонливості президента США.

Пристрасть 80-річного Трампа до фастфуду та його небажання регулярно займатися спортом відомі вже давно. Сам політик неодноразово відкрито говорив про свої харчові звички та ставлення до фізичних навантажень.

Тепер медичні фахівці радять йому серйозніше поставитися до збільшення об’єму талії. Вони наголошують, що ожиріння може призводити до передчасної втрати працездатності, а у важких випадках — скорочувати тривалість життя.

Ризики для Трампа через зайву вагу

За інформацією Центрів з контролю та профілактики захворювань США, понад 40% дорослого населення країни мають ожиріння. В оприлюдненому у травні медичному звіті зазначалося, що вага Трампа становить 238 фунтів (приблизно 108 кг). За його зросту — 6 футів 3 дюйми (близько 191 см) — до межі ожиріння президенту СЩА, за цими розрахунками, бракує лише 1,6 фунта (700 г).

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Лікарі Білого дому раніше неодноразово наголошували, що здатність Трампа витримувати напружений робочий графік у його віці свідчить про задовільний фізичний стан. Водночас незалежні від адміністрації медики висловили занепокоєння через можливі зміни ваги політика.

Директор Національного центру ваги та здоров’я Скотт Кахан заявив, що збільшення маси тіла Трампа потенційно може підвищити ризик передчасної смерті.

«Боротьба з ожирінням для захисту його здоров’я має бути таким самим пріоритетом, як забезпечення охорони Секретної служби для захисту його життя», — наголосив фвхівець.

Колишній керівник Управління з контролю за продуктами та ліками США Девід Кесслер назвав ще одну потенційну проблему. За його словами, йдеться не лише про загальне збільшення ваги — Трамп може накопичувати вісцеральний жир.

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Кесслер пояснив, що такий жир відкладається «навколо нашої печінки, підшлункової залози, серця — там, де йому не місце», — і попередив, що це може суттєво скоротити тривалість життя.

Трамп раніше говорив про бажання схуднути

Ще у вересні 2016 року Трамп визнавав, що хотів би позбутися зайвої ваги. Тоді під час появи на The Dr. Oz Show він сказав: «Єдине, чого я хотів би, — це мати можливість скинути 15-20 фунтів».

Минулого місяця президент США знову згадав про власну вагу під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому. Жартуючи перед залом журналістів, він сказав: «Я б ніколи не назвав когось товстим. У мене самого є свої проблеми, знаєте». Жарт викликав сміх присутніх.

Здоров’я Трампа дедалі більше привертає увагу

Пильніша увага до стану здоров’я Трампа почалася у січні 2026 року, коли на його руці помітили синці.Спочатку представники Білого дому пов’язували їх із частими рукостисканнями. Згодом пояснення змінилося: там заявили, що президент вдарив рукою об кут столу для підписання документів.

Сам Трамп пояснював появу синців щоденним прийманням аспірину, який, за словами політика, робить його більш схильним до таких проявів.

Згодом увага громадськості перемістилася на набряки щиколоток. Представники влади при цьому заявляли, що ситуація є кращою, ніж роком раніше.

Окремо обговорювалися випадки, коли Трамп мав сонний вигляд. Зокрема, з’являлися повідомлення про те, що президент задрімав у Овальному кабінеті.

Додаткові запитання викликали і відвідування Трампом Національного військово-медичного центру Волтера Ріда. За 13 місяців американський лідер тричі побував у цьому медичному закладі. У Білому домі водночас наполягали, що йшлося про планові медогляди.

Нагадаємо, попри запевнення Білого дому про чудовий стан здоров’я Трампа, професор медицини Джонатан Райнер вказав на помітні візуальні ознаки можливих проблем: великі синці на руках, набряки ніг та надмірну денну сонливість. Кардіолог ставить під сумнів пояснення лікарів щодо цих симптомів, а також звертає увагу на залучення 22 консультантів до останнього обстеження та проведення розширеної діагностики серця й черевної порожнини президента США.

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