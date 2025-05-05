Тривожний сигнал для України: хто вийшов на виборах у Румунії у другий тур

Джордже Сіміон / © Associated Press

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У Румунії на виборах президента найкращий результат отримує ультраправий кандидат Джордже Сіміон. Друге місце посідає ексмер Бухареста Нікушор-Даніель Дан, який також побореться за право стати президентом країни у другому турі.

Про це пише Reuters.

Оскільки жодному з кандидатів не вдалося набрати понад 50% голосів на виборах, має відбутися другий тур. Очікується, що він відбудеться за два тижні — 18 травня.

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Хто такий Джордже Сіміон

Сіміон відомий критикою підтримки України та антизахідною риторикою. Його партія виступає проти військової допомоги Києву, а сам політик має заборону на в’їзд до України через «систематичну антиукраїнську діяльність».

38-річний Джордже Сіміон очолює ультраправу політичну силу «Альянс за союз румунів» (AUR), яку заснував 2019 року після невдалої спроби обратися до Європейського парламенту як незалежний кандидат.

Нагадаємо, за посаду президента змагаються 11 кандидатів. Четверо з них є незалежними, сімох підтримують партії або коаліції.

6 грудня 2024 року Конституційний суд скасував перший тур президентських виборів у Румунії. Згідно зі повідомленням румунської розвідки, іноземні діячі маніпулювали платформами соціальних мереж, особливо TikTok, щоб просувати ультраправого, проросійського кандидата Келіна Джорджеску. За даними розвідки, ця кампанія, ймовірно, була організована Росією, яка заперечує втручання.