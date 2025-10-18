Тривожний символ, який скидає уряди по всьому світу, прямує до Трампа

Прапор One Piece / © Associated Press

Усміхнений череп у солом’яному капелюсі — колись весела емблема піратської команди з японського коміксу One Piece — став прапором повстання по всьому світу. Тепер він прямує до Америки.

Про це пише Daily Mail.

Користувачі соцмереж називають прапор One Piece наступною «маскою Гая Фокса» — новим глобальним символом молодіжного непокори.

Як з’явився новий символ

One Piece був створений у 1997 році, одразу після народження покоління Z.

Історія про строкату команду Піратів Солом’яного Капелюха, які кидають виклик корумпованим правителям у пошуках свободи, були продані тиражем понад 500 мільйонів примірників по всьому світу.

Це породило телешоу, фільми та серіал на Netflix.

Історія розповідає про епічну подорож Монкі Д. Луффі, молодого чоловіка з гумоподібним тілом, який прагне стати королем піратів, знайшовши легендарний скарб з «One Piece».

Логотип команди — усміхнений череп у солом’яному капелюсі — був розроблений, щоб бути кумедним, навіть милим. Але для молоді людей по всій Азії та Африці це стало означати щось інше: опір, непокору, свободу від влади.

В яких країнах помітили прапор One Piece

Прапор One Piece вперше з’явився на пропалестинському протесті в Індонезії в жовтні 2023 року.

Протягом кількох місяців він почав з’являтися на протестах, які вже допомогли повалити цілі уряди різних країн, зокрема у Непалі, де молодіжні демонстрації проти корупції та цензури в Інтернеті змусили прем’єр-міністра піти у відставку.

Протестувальники малювали череп у солом’яному капелюсі на стінах та дахах будинків по всьому Катманду.

У вересні на Мадагаскарі марші через хронічні відключення електроенергії переросли в національне повстання. Тисячі протестувальників — багато з яких були підлітками — махали тим самим мультяшним піратським прапором.

Протягом кількох тижнів до демонстрантів приєдналися солдати. Президент утік з країни. Військові взяли ситуацію під контроль.

Це був один із найшвидших крахів уряду в сучасній історії Африки.

Загроза для Трампа

Прапор One Piece віднедавна з’явився у США. Йогобачили на мітингах проти імміграційних репресій, пропалестинських маршах і навіть біля магазину Apple під час протестів проти ймовірної експлуатації та геноциду.

Ймовірно, прапор із зображенням пірата з’явиться приблизно на 2600 мітингах «Без королів», які відбудуться по всій території США в суботу, 18 жовтня, у день протесту проти адміністрації Трампа.

«Мені здається, що це лише питання часу, коли деякі фанати One Piece в Америці почнуть розмахувати ним на знак протесту проти Трампа», — написав один з анонімних користувачів соцмережі Reddit.

Нагадаємо, 14 червня, коли президент США Дональд Трамп святкував своє 79-річчя, десятки тисяч американців вийшли на акції протесту під гаслом «Без королів». Люди протестували проти авторитарної політики американського лідера та його спроб поставити себе вище закону.