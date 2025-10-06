- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 67
- Час на прочитання
- 1 хв
Тривожний тиждень над Балтикою: винищувачі НАТО тричі перехоплювали літаки РФ
Російські Су-30 і МіГ-31 летіли над Балтикою, порушуючи всі правила — їх перехопила авіація НАТО.
Упродовж минулого тижня винищувачі НАТО тричі перехоплювали російські літаки над Балтикою.
Про це повідомило Міністерство оборони Литви, передає LRT.
«Винищувачі, що виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, минулого тижня тричі злітали в повітря, щоб виявити та супроводжувати російські літаки, які порушили правила польотів», — сказано в повідомленні.
Йдеться про два інциденти, які сталися 30 вересня. Того дня винищувачі НАТО вилетіли для супроводу двох транспортних літаків AN-12, які рухалися з материкової Росії до Калінінградської області через міжнародний повітряний простір. Ці літаки мали увімкнені радіолокаційні транспондери, але не мали планів польоту. Вони підтримували радіозв’язок із Регіональним центром управління польотами.
Того ж дня літаки Альянсу також здійснили політ для ідентифікації транспортного літака АН-72. Він летів з увімкненим транспондером, без плану польоту та підтримував радіозв’язок. Однак чотири винищувачі СУ-30 та два МІГ-31, що летіли з Калінінграда для його супроводу, були без увімкнених транспондерів, без планів польоту та не підтримували радіозв’язку.
Крім того винищувачі НАТО перехопили один Су-35 та ідентифікували тактичний розвідувальний літак Су-24, який 1 жовтня літав без транспондера, плану польоту та радіозв’язку.
Раніше ми розповідали, як НАТО готується до збиття російських літаків.