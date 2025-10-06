Тривожний тиждень над Балтикою: винищувачі НАТО тричі перехоплювали літаки РФ

Винищувачі НАТО у небі над Балтією / Фото NATO Allied Air Command

Упродовж минулого тижня винищувачі НАТО тричі перехоплювали російські літаки над Балтикою.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, передає LRT.

«Винищувачі, що виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, минулого тижня тричі злітали в повітря, щоб виявити та супроводжувати російські літаки, які порушили правила польотів», — сказано в повідомленні.

Йдеться про два інциденти, які сталися 30 вересня. Того дня винищувачі НАТО вилетіли для супроводу двох транспортних літаків AN-12, які рухалися з материкової Росії до Калінінградської області через міжнародний повітряний простір. Ці літаки мали увімкнені радіолокаційні транспондери, але не мали планів польоту. Вони підтримували радіозв’язок із Регіональним центром управління польотами.

Того ж дня літаки Альянсу також здійснили політ для ідентифікації транспортного літака АН-72. Він летів з увімкненим транспондером, без плану польоту та підтримував радіозв’язок. Однак чотири винищувачі СУ-30 та два МІГ-31, що летіли з Калінінграда для його супроводу, були без увімкнених транспондерів, без планів польоту та не підтримували радіозв’язку.

Крім того винищувачі НАТО перехопили один Су-35 та ідентифікували тактичний розвідувальний літак Су-24, який 1 жовтня літав без транспондера, плану польоту та радіозв’язку.

