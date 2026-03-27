ЦАХАЛ на межі виснаження: армія Ізраїлю зіткнулася з критичним дефіцитом солдатів

Через загострення на Близькому Сході і війну на різних напрямках, армія Ізраїлю, де військозобов’язаним є майже все доросле населення країни, зіткнулася з гострою нестачею особового складу.

Про це передає АР.

Бригадний генерал Еффі Дефрін, речник ізраїльського військового відділу, заявив, що армії потрібно близько 15 000 солдатів, приблизно половина з яких — бойові війська, щоб бути в повному складі для виконання численних місій.

Ізраїль може призвати десятки тисяч резервістів, але повторні розгортання армії призводили до опору в минулому, багато хто посилався на виснаження та фінансові труднощі, пов’язані з тим, що вони залишають роботу та сім’ю.

Дефрін сказав, що Ізраїль очікує розширення операцій на кількох фронтах, враховуючи, що десятки тисяч людей все ще дислоковані в Газі, а ще більше відправлені до Лівану. Дефрін також вказав на окупований Західний берег.

Генерал-лейтенант Еял Замір, глава Генштабу Ізраїлю, минулого тижня попередив, що армія не повинна перенаправляти сили на Західний берег під час війни на багатьох фронтах.

Також Замір попередив, що «ЦАХАЛ руйнується зсередини через те, що уряд не ухвалив закон, що регулює заклик ультраортодоксів, не змінив закон про резервістську службу і не зробив кроків щодо продовження терміну обов’язкової служби до 36 місяців».

Він поскаржився, що навантаження на армію Ізраїлю стало нестерпним: «Дуже скоро ЦАХАЛ не зможе виконувати свої завдання у звичайному режимі. Резервісти не витримають».

Раніше посол Ізраїлю заявив, що в Ізраїлі не може бути ситуації, коли діти високопосадовців, міністрів або дипломатів не служать в армії.