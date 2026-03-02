- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 253
- Час на прочитання
- 1 хв
ЦАХАЛ розпочав удари по цілях "Хезболли" по всьому Лівану
Ізраїльська армія заявила про початок ударів по об’єктах "Хезболли" по всій території Лівану.
Армія оборони Ізраїлю заявила про початок ударів по об’єктах угруповання "Хезболла" на території Лівану. Це стало відповіддю на ракетний обстріл Ізраїлю.
Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.
У заяві йдеться, що ізраїльські військові завдають ударів по цілях "Хезболли" після запуску снарядів у напрямку ізраїльської території.
В ізраїльській армії стверджують, що "Хезболла" діє від імені іранського режиму та несе відповідальність за відкриття вогню проти Ізраїлю і його цивільного населення.
Ізраїль заявляє про жорстку відповідь
У ЦАХАЛ наголосили, що не дозволять угрупованню становити загрозу для держави та жителів північного Ізраїлю.
"Терористична організація 'Хезболла' приносить руйнування державі Ліван, і Армія оборони Ізраїлю жорстко реагуватиме на такі дії", — йдеться в повідомленні.
Військові додали, що підрозділи були підготовлені до розвитку подій у межах стандартної бойової підготовки операції "Roaring Lion" та готові діяти в умовах сценарію бойових дій на кількох фронтах.
Інформація щодо масштабів ударів і можливих наслідків уточнюється.
Перше порушення після перемир’я
Це перший ракетний обстріл з боку Лівану після припинення вогню, яке було досягнуте в листопаді 2024 року. Перемир’я тоді тимчасово знизило напруження на ізраїльсько-ліванському кордоні.