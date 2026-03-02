ЦАХАЛ розпочав удари по цілях "Хезболли" по всьому Лівану

ЦАХАЛ / © Associated Press

Армія оборони Ізраїлю заявила про початок ударів по об’єктах угруповання "Хезболла" на території Лівану. Це стало відповіддю на ракетний обстріл Ізраїлю.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

У заяві йдеться, що ізраїльські військові завдають ударів по цілях "Хезболли" після запуску снарядів у напрямку ізраїльської території.

В ізраїльській армії стверджують, що "Хезболла" діє від імені іранського режиму та несе відповідальність за відкриття вогню проти Ізраїлю і його цивільного населення.

Ізраїль заявляє про жорстку відповідь

У ЦАХАЛ наголосили, що не дозволять угрупованню становити загрозу для держави та жителів північного Ізраїлю.

"Терористична організація 'Хезболла' приносить руйнування державі Ліван, і Армія оборони Ізраїлю жорстко реагуватиме на такі дії", — йдеться в повідомленні.

Військові додали, що підрозділи були підготовлені до розвитку подій у межах стандартної бойової підготовки операції "Roaring Lion" та готові діяти в умовах сценарію бойових дій на кількох фронтах.

Інформація щодо масштабів ударів і можливих наслідків уточнюється.

Перше порушення після перемир’я

Це перший ракетний обстріл з боку Лівану після припинення вогню, яке було досягнуте в листопаді 2024 року. Перемир’я тоді тимчасово знизило напруження на ізраїльсько-ліванському кордоні.