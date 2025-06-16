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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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ЦАХАЛ завдає ударів по об'єктах ракет класу "земля-земля" в Ірані

У ніч на 16 червня ЦАХАЛ завдав ударів по ракетних об'єктах у центральному Ірані

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ЦАХАЛ

ЦАХАЛ / © Associated Press

У ніч проти 16 червня 2025 року ЦАХАЛ завдає ударів по об'єктах ракет класу "земля-земля" в центральному Ірані.

Про це ЦАХАЛ повідомив у Telegram.

Також ізраїльські військові додали, що командування внутрішнього фронту наказало мешканцям кількох районів країни залишатися поблизу захищених зон. Пересування в громадських місцях слід мінімізувати, а громадських зібрань слід уникати.

“Після отримання тривоги увійдіть у захищену зону та залишайтеся там до офіційного оновлення”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Ізраїль закликав Сполучені Штати приєднатися до своєї нової військової кампанії проти Ірану.

Пізно ввечері 14 червня Іран завдав ударів безпілотниками й ракетами по Ізраїлю. Ізраїльський 13 канал посилається на “початкові повідомлення” про те, що іранські ракети вразили північне прибережне місто Хайфа та сусіднє місто Тамра.

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