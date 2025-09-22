"Цап-відбувайло" Кремля: ISW пояснив, чому звільнили російського генерала Лапіна

Путін карає винних у провалі оборони Курської області / © Getty Images

Звільнення з військової служби російського генерал-полковника Олександра Лапіна, колишнього командувача угрупованнями «Центр» і «Північ» армії РФ, стало «помітним переломом» у політиці кремлівського диктатора Володимира Путіна. За оцінкою аналітиків, цей крок є частиною масштабної кампанії Кремля з пошуку «цапів-відбувайлів», яких карають за неспроможність відбити український наступ на Курщину в серпні минулого року.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому в понеділок, 22 вересня.

Чому Кремль покарав Лапіна саме зараз

Лапін вважається некомпетентним командиром, який відзначився серйозними провалами протягом своєї кар’єри в російській армії. За три з половиною роки повномасштабної війнипроти України він очолював Центральне угруповання військ, коли воно відступало з Лимана, і командував Північним угрупованням, яке не втримало оборону Курської області, дозволивши ЗСУ надовго закріпитись наросійській території. Попри ці провали, Лапін якимось чином уникав повної відставки, Путін лише переводив з посади на посаду.

Протягом усієї війни Лапін залишався мішенню для жорсткої критики. У 2022 році його невдачі в Харківській області різко засудили лідер Чечні Рамзан Кадиров і засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин. Вони відкрито звинуватили військове командування у нездатності швидко відреагувати на ситуацію навколо Лимана.

Пошук «цапів-відбувайлів»

Аналітики ISW зазначають, що повне звільнення Лапіна — це помітна зміна в кадровій політиці Путіна. Російська влада, імовірно, вирішила покарати його не за численні провали на території України, а за нездатність захистити російські прикордонні регіони. Це підтверджується тим, що Кремль також затримав чиновників у Курській, Брянській та Білгородській областях, звинувативши їх у поганому будівництві оборонних споруд.

Таким чином, Лапін став «цапом-відбувайлом» у ширшій кампанії Кремля, спрямованій на покарання високопосадовців, які не змогли запобігти просуванню українських військ на Курськ.

нагадаємо, за кілька місяців до наступу українських військ на Курську область Лапін розпустив раду, що відповідала за посилення оборони регіону. Це залишило прогалину на кордоні з Росією, якою скористалися ЗСУ для успішного просування.