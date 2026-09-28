"Це, безперечно, жінки": мандрівник назвав найскладніше випробування за 28 років подорожі

Карл Бушбі / © Unilad

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Британський мандрівник Карл Бушбі вже майже три десятиліття долає тисячі кілометрів пішки, аби обійти земну кулю без жодного перельоту. Проте за цей час найтяжчим випробуванням для нього виявилися не екстремальні погодні умови чи суворий рельєф, а дещо зовсім інше.

Про це пише видання UNILAD.

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Історія експедиції «Голіаф»

Зараз Бушбі 58 років. Свою масштабну експедицію під назвою «Голіаф» він розпочав у 1998 році у віці 28 років із міста Пунта-Аренас у Чилі. Відтоді чоловік подолав десятки тисяч миль через найсуворіші куточки планети, дотримуючись суворого правила — не сідати в літаки та пересуватися виключно пішки.

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Мати мандрівника, Анджела, чекає на його повернення до рідного міста Галл у Великій Британії і за всі 28 років бачила сина лише тричі. Незважаючи на фінансові кризи та пандемію, британський шукач пригод залишається вірним обраному шляху.

«Ми завжди були абсолютно віддані принципу „роби або помри“», — сказав Бушбі, говорячи про відданість, яку він та його мережа підтримки вклали в це.

Він також пояснив, що з відповідним налаштуванням можна здолати будь-які перешкоди, навіть якщо для цього доведеться просто вичікувати часи пандемії чи фінансових криз.

Чому стосунки виявилися складнішими за фізичні випробування

Відповідаючи на запитання про найважчий досвід під час подорожі, мандрівник відверто зізнався, що для нього цим випробуванням стало особисте життя.

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«Коли мене запитують, що найскладніше в моїй роботі, то це, безперечно, жінки, ці стосунки», — зізнався він у розмові з YouTube-каналом A Mug Of Life.

Під час мандрівки Карл Бушбі мав декілька романів і двічі серйозно закохувався, проте жоден із них не вдалося зберегти. Його стосунки з колумбійкою тривали сім років, а згодом в Азії він три роки зустрічався з японкою.

За словами британця, їхній зв’язок із японською обраницею розпався через пандемію та вимушену розлуку, а також через те, що такий спосіб життя їй не підходив.

За словами Бушбі, він ще до початку мандрівки записував у щоденнику, що на нього чекають любовні розчарування. Проте він зізнався, що такі попередні роздуми все одно не полегшують біль, коли це трапляється в реальному житті.

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