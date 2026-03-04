США визнали безсилля ППО перед іранськими «Шахедами». / © iStock

Американські чиновники визнають, що безпілотники Shahed становлять більшу загрозу, ніж вони думали.

Про це пише CNN.

За словами джерела, представники адміністрації Трампа повідомили законодавцям під час закритого брифінгу на Капітолійському пагорбі у вівторок, що іранські ударні безпілотники Shahed становлять серйозну загрозу. Вони наголосили, що американська протиповітряна оборона не зможе перехопити їх усі.

Міністр оборони Піт Гегсет та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн визнали, що дрони створюють більшу проблему, ніж очікувалося. Американці в шоці, що «Шахеди» літають низько та повільно — ця особливість робить їх більш здатними уникати засобів протиповітряної оборони, ніж балістичні ракети.

«Іранці справді мають можливість виготовляти багато безпілотників Shahed, балістичних ракет середньої та малої дальності, і у них величезні запаси. Тож у певний момент… це стає математичною проблемою: як ми можемо поповнити запаси боєприпасів протиповітряної оборони. Звідки вони візьмуться?» — сказав сенатор Марк Келлі, демократ від Аризони.

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу у війні з Іраном. Йдеться про захист цивільних, реагуючи на загрози іранських ударних дронів.

Також Зеленський у розмові з Bloomberg заявив, що Україна готова направити своїх найкращих фахівців із протидії іранським дронам на Близький Схід.