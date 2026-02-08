Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із черговими погрозами на адресу Європи, заявивши про готовність Кремля до “повноцінної воєнної відповіді” у разі протистояння з європейськими країнами”.

Слова очільника МЗС РФ цитують російські ЗМІ.

Лавров стверджує, що Росія не має намірів нападати на Європу. Водночас він додав, що у випадку загрози для РФ відповідь Москви не обмежуватиметься “спеціальною воєнною операцією”.

“Якщо раптом Європа почне нападати на РФ, це буде не спеціальна воєнна операція з нашого боку — це буде повноцінна воєнна відповідь усіма наявними військовими засобами”, — заявив Лавров.

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що Росія, ймовірно, буде готова напасти на НАТО протягом найближчого часу. Тому європейці починають готуватися до можливого воєнного протистояння з допомогою тренувань та моделювання різних ситуацій.

Зокрема, в прогнозах європейських розвідників, військових та урядовців щодо можливого нападу йдеться про такий відтинок часу, як один рік.

Попри те, що ситуація вимагає швидкого реагування, увага Європи здається розпорошеною. Дані свідчать, що найбільших атак можуть зазнати Німеччина та Франція, але там нині більш зосереджені на спаді економіки, бюджетних дефіцитах і політичних суперечках, що усе разом підриває їхню здатність виконувати обіцянки, дані Україні.

Також нагадаємо, що європейські посадовці б’ють на сполох: російські апарати серії “Луч” переслідують стратегічні супутники над континентом. Експерти побоюються, що Москва навчилася перехоплювати командні канали та може спричинити падіння космічних об’єктів.