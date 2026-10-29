«ООН не повинен очолювати мафіозний бос»: Мадяр розніс плани Трампа проштовхнути Орбана в генсеки

«Хочете перетворити ООН на злочинну організацію? Призначте Орбана»: різка заява Мадяра / © Колаж ТСН

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр попередив, що призначення його попередника, скандального Віктора Орбана на чолі ООН стане початком кінця Організації Об’єднаних націй.

Про це Мадяр сказав на спільній з чеським колегою Андреєм Бабішем пресконференції в Празі, повідомляють чеське видання Ceske Noviny і угорське — 444.hu.

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За його словами, призначення Орбана на посаду голови організації стане початком кінця ООН.

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«Є багато поганого, що можна сказати про ООН. Та йзагалом, міжнародні організації мають свої недоліки та повільність, те саме можна сказати і про Європейський Союз. Але, мабуть, можна сказати, що ніхто не прагне їх скасувати. Якщо хтось все ще хоче знищити ООН, то йому варто взяти (на посаду генсека ООН — Ред.), наприклад, Орбана, це було б гарним початком. І, безумовно, є критичні моменти, але я не вважаю ООН з усіма її недоліками злочинною організацією», — почав свою відповідь Мадяр.

За словами прем’єр-міністра Угорщини, Організацію Об’єднаних Націй «не повинен очолювати мафіозний бос», колишні міністри якого зараз перебувають під арештом за крадіжку країни та перетворення Угорщини на одну з найбідніших та найкорумпованіших країн Європи.

«Хіба що хтось хоче перетворити ООН на злочинну організацію», — наголосив Мадяр.

Нагадаємо, мандат чинного Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша закінчується 31 грудня.

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Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що адміністрація президента США просуває колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН, розраховуючи на підтримку з боку Росії та Китаю, з якими у Орбана теж хороші відносини.

У ЗМІ нагадали, що Дональд Трамп підтримував Орбана на весняних парламентських виборах, а віцепрезидент США Джей Ді Венс навіть особисто брав участь у його передвиборчій кампанії. Однак партія Орбана «Фідес» зазнала нищівної поразки. Очікується, що якщо Орбан вступить у перегони за посаду голови ООН, Трамп і Венс знову підтримають його. Однак оголошення про можливу кандидатуру Орбана не можна очікувати до виборів до Конгресу.

Своєю чергою міністр закордонних справ Андрій Сибіга саркастично розкритикував кандидатуру Орбана, натякнувши на його «витончену майстерність» використовувати право вето та шантаж для блокування важливих рішень ЄС.

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