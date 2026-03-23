"Це буде повний блекаут": аналітик назвав вразливі об'єкти на Близькому Сході у разі удару Ірану

У відповідь на погрозу президента США Дональда Трампа повністю позбавити Іран електропостачання тегеранський режим погрожує завдати удару по критичній інфраструктурі країн Перської затоки. Аналітик Віктор Таран вказує на потенційні вразливі місця, стверджуючи, що їхнє ураження спричинить кризу величезної сили, а її наслідки відчують у всьому світі.

Про це аналітик написав у Facebook.

Таран нагадав, що Трамп дав Ірану 48 годин на розблокування Ормузької затоки. У противному випадку пообіцяв знищити іранські електростанції та інші обʼєкти критичної інфраструктури.

Іран у відповідь пообіцяв знищити ключові об’єкти критичної інфраструктури країн Перської затоки. А саме:

Саудівська Аравія:

ГЕС Ель-Курія: понад 4000 МВт, ключовий вузол енергопостачання східних провінцій;

НПЗ/ТЕС Рас-Таннура: стратегічний нафтогазовий хаб.

ОАЕ:

АЕС Барака (Абу-Дабі): 5600 МВт, ураження розподільної мережі або об’єктів генерації — критичний збиток для енергосистеми;

ТЕС/Опріснювальний вузол Джебель-Алі (Дубай): життєво важливий об’єкт, що забезпечує місто прісною водою та енергією;

сонячний парк ім. Мохаммеда бін Рашида: найбільший у регіоні об’єкт «зеленої» енергетики.

Катар:

ТЕС Рас-Лаффан: основа катарської газової генерації;

ТЕС Умм-аль-Хауль: комбінований вузол (енергія + вода) на південь від Дохи.

Кувейт:

Аз-Зур (Південний): нафтогазова електростанція;

Аз-Зур (Північний): електростанція комбінованого циклу;

парк Шакайя: найбільший кластер сонячної та вітрової енергетики.

«Зважаючи на те, що лишилося в Ірані від ракетної програми, не дуже вірю в цей сценарій. Але якщо це раптом станеться, це спричинить повний блекаут і зупинку опріснювальних заводів у регіоні. Наслідки будуть катастрофічні», — пише аналітик.

Таран вважає, що знищення енергетики та опріснювальних систем призведе до гуманітарної кризи через дефіцит води і електроенергії у країнах Затоки. Конфлікт майже гарантовано перейде у широку регіональну війну з ризиком блокування Ормузької протоки.

Паралельно, на думку аналітика, розгорнеться масштабна війна у всіх доменах по критичній інфраструктурі, що посилить ефект руйнувань.

«Світові ринки, логістика і фінансові центри зазнають сильного удару, що спричинить ланцюгові наслідки. Світ й надалі рухатиметься до глобальної нестабільності з довгостроковими наслідками для безпеки, економіки та міжнародних відносин», — резюмував експерт.

