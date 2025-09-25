Олексій Мєшков

Росія погрожує НАТО війною у разі, якщо сили Альянсу почнуть збивати російські літаки.

Про це нахабно заявив посол Росії у Франції Олексій Мєшков в ефірі радіостанції RTL.

«Це буде війна. Якщо НАТО зб’є російський літак, це означатиме початок військового конфлікту», — сказав Мєшков, відповідаючи на питання ведучого про реакцію Москви у разі збиття російського літака.

Посол також цинічно поскаржився, що російські літаки нібито «регулярно стикаються з провокаційними діями з боку НАТОвської авіації», але Росія «уникає ескалації і не вдається до силових заходів». Зауважимо, що насправді все з точністю до навпаки. Саме літаки РФ регулярно порушують повітряний простір Альянсу, вчиняючи провокації.

У Мережі також нагадали, що коли Туреччина (член НАТО) збила російський літак у 2015 році — ніякої реакції Росії не було.

Раніше президент США Трамп підтримав ідею збивати російські літаки над країнами НАТО.

Генсек НАТО Рютте прокоментував ідею Трампа збивати російські літаки.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також не виключає можливість збиття російських літаків, які безвідповідально залітають до повітряного простору країн Європи.