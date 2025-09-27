"Це був подарунок на 15-річчя": батько звинувачує матір у смерті доньки після пластичних операцій

Реклама

Мексиканець звинувачує свою колишню дружину та її хлопця-пластичного хірурга в тому, що вони спричинили смерть його 14-річної доньки, зробивши їй різні пластичні операції, зокрема, збільшення грудей.

Про це пише Oddity Central.

Палома Ніколь Арельяно Ескобедо трагічно померла в лікарні в Дуранго, Мексика, після набряку мозку через респіраторне захворювання, але її батько стверджує, що справжня причина смерті не має нічого спільного з офіційним повідомленням. Карлос Арельяно звинуватив матір 14-річної дівчинки та її партнера пластичного хірурга в тому, що вони спричинили смерть Паломи, зробивши їй операцію зі збільшення грудей без його згоди. За повідомленнями мексиканських ЗМІ, Палома нібито перенесла низку процедур, зокрема збільшення грудей, бразильську підтяжку сідниць і ліпосакцію. Цей випадок спричинив обурення громадськості Мексики, і влада розпочала розслідування смерті підлітка.

«У свідоцтві про смерть помилково вказали „респіраторне захворювання“ як причину смерті, намагаючись приховати правду. Вони одразу ж передали його нам. Я не знаю, як вони отримали його так швидко», — сказав Карлос. «Я вимагаю, щоб усі винні були покарані».

Вбитий горем батько подав скаргу після похорону доньки, стверджуючи, що в її смерті «є щось більше» і звинувачуючи свою колишню дружину в приховуванні. Він розповів мексиканським журналістам, що розмовляв з матір’ю підлітка приблизно за тиждень до її смерті, і вона сказала їм, що вони їдуть в гори, тому що у Паломи був позитивний тест на Covid-19. Через декілька днів вона зателефонувала і повідомила, що її госпіталізували у важкому стані. Лише під час похорону він зрозумів, що щось не так.

Палома Ніколь Арельяно Ескобедо / © Jam Press

«На похороні деякі родичі сказали мені, що її груди стали більшими, ніж раніше, і коли я сказав про це її матері, вона сказала, що це неправда, що вона нічого не знає», — розповідає Карлос. «Того вечора я попросив її матір вийти з кімнати, щоб я міг поговорити з нею і попрощатися. Але вона чомусь не захотіла. Ми обстежили мою доньку, і, звичайно ж, у неї були грудні імплантати. У нас є фотографії імплантатів і шрамів».

На похороні батько дівчинки не став конфліктувати з колишньою, але наступного дня відніс докази до поліції та зажадав розслідування справи. Він переконаний, що процедура була подарунком матері Паломи на її майбутнє 15-річчя і була проведена її новим партнером, пластичним хірургом. Тепер він хоче, щоб вони постали перед судом.

Хоча слідство ще не довело жодного зі звинувачень Карлоса Арельяно, смерть Паломи збурила всю Мексику, змусивши втрутитися навіть президента Клаудію Шейнбаум.

Як повідомляє NTK, хірурга, який нібито виконав операцію зі збільшення грудей 14-річній дівчинці, відсторонили від роботи. Відповідальний хірург є членом Мексиканської ради пластичної, естетичної та реконструктивної хірургії.

