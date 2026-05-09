"Це для чистоти Литви": у Вільнюсі 9 травня роздавали туалетний папір з портретом Путіна

Ттуалетний папір з портретом Путіна / © Delfi

Реклама

У литовському Вільнюсі 9 травня біля Антакальнського кладовища, куди прийшла частина представників російської громади для святкування Дня перемоги, відбувається акція протесту, мета якої — висловити несхвалення ідеалізації радянських часів та романтизації періоду історичних окупацій і репресій.

Про це повідомляє видання Delfi.

Захід було організовано міжнародним благодійним фондом «Старі дракони» спільно з віцепрезидентом фонду Мартінасом Кіселяускасом.

Реклама

За словами організаторів, в основі історичної пам’яті мають лежати факти, повага до жертв та відповідальність перед майбутніми поколіннями.

Як повідомляє LRT, біля кладовища також роздавали туалетний папір із зображенням кремлівського правителя Владіміра Путіна.

«Це для чистоти Литви», — заявив чоловік, який тримав рулон.

Відвідувачі кладовища не захотіли брати рулони й роздратовано реагували на такі пропозиції.

Реклама

Також стало відомо, що у Вільнюсі затримали чоловіка з георгіївською стрічкою.

Нагадаємо, 10 квітня у Литві закрили аеропорт Вільнюса після появи десятків повітряних куль. Влада не виключає навмисну атаку.

Новини партнерів