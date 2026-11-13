«Це допомагає Путіну»: у Конгресі США вибухнули критикою через нові обмеження Starshield для України

Термінал Starlink / © reuters.com

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Конгресмен США від Республіканської партії Дон Бейкон виступив проти повторного запровадження обмежень у роботі супутникової системи Starshield, яку використовують українські військові.

Про це американський політик написав у соцмережі Х.

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Бейкон наголосив, що обмеження швидкості та доступу до військової версії Starlink знову набули чинності. Він також звернув увагу на те, що відповідальність за це рішення може лежати як на адміністрації США, так і на керівництві компанії SpaceX.

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«Обмеження та зниження швидкості роботи Starshield (військового напрямку Starlink) знову вступили в силу, що заважає Україні захищатися. Незалежно від того, чи це рішення ухвалила виконавча влада, чи пан Маск, воно призводить до загибелі ще більшої кількості українців. Ці дії допомагають військовому злочинцю Путіну», — написав конгресмен.

Окремо Бейкон закликав американський Конгрес провести ретельне розслідування, щоб з’ясувати, хто саме ухвалив рішення про повторне обмеження роботи системи.

«Конгрес повинен провести ретельний контроль у цій справі та чітко визначити відповідальних. Ставати на бік тирана — це не по-американськи», — додав політик.

Раніше повідомлялося, що українські військові уже кілька днів знову фіксують значні збої в роботі Starshield (захищена мережа супутників Starlink) над територією України.

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Ми раніше інформували, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що чергове обмеження швидкості супутникового зв’язку Starlink позначається на роботі протиповітряної оборони.

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