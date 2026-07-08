"Це ескалація, що може закінчити війну": Трамп про далекобійні удари по РФ

Трамп про далекобійні удари по РФ / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп під час пресконференції саміту НАТО в Анкарі заявив, що атаки України у глибокий тил РФ по нафтоперероблювальних заводах є ескалацією, яка може закінчити війну.

Про це пише Clash Report.

Трамп назвав далекобійні удари по НПЗ у Росії ескалацією, що може закінчити війну

Під час прес-конференції президент США заявив, що вважає далекобійні удари України по російських нафтоперероблювальних заводах ескалацією:

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«Це ескалація. Але це ескалація, яка може призвести до завершення війни», — коротко заявив Трамп.

Державний секретар США Марко Рубіо додав, що США обговорює змогу України сягати глибини Росії, аби Росія бачила, як складно боронити свій повітряний простір.

Що казав Трамп про далекобійні удари України раніше

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Financial Times розповів, що Дональд Трамп під час телефонної розмови позитивно оцінив українську кампанію з застосуванням далекобійних дронів, зазначивши, що Україна «дуже добре справляється».

На думку Зеленського, американський президент по-новому подивився на війну, адже прагне бути там, де панує успіх, що пов’язано з багатьма факторами — від його особистості до віри в можливості закінчити війну.

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Водночас український лідер звернув увагу на посилення російських повітряних ударів та назвав антибалістичний захист критичною вразливістю України.

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