«Це фейковий телеканал»: Трамп накинувся на журналіста після незручного запитання про Путіна

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп розкритикував телеканал, звинувативши його в неправдивості та низьких рейтингах після незручного питання про диктатора Путіна та Україну.

Перепалка з журналістом сталася під час брифінгу, який транслював Білий дім.

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Один із представників медіа звернувся до нього щодо війни Росії проти України та поведінки диктатора Путіна.

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Кореспондент телеканалу MS NOW нагадав, що протягом останніх 22 місяців Трамп неодноразово встановлював очільнику Кремля дедлайни. Вони стосувалися як досягнення перемир’я, так і проведення зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас Путін не виконав жодної з вимог американського президента.

У відповідь Трамп запитав: «Він що, воював проти нас?».

Після цього глава Білого дому поцікавився, яке саме медіа представляє журналіст.

Коли кореспондент назвав телеканал MS NOW, Трамп змінив тон розмови та почав критикувати видання. Він заявив, що канал нібито поширює фальшиву інформацію та має найгірші показники аудиторії. Відповідати на початкове запитання про Путіна президент США відмовився.

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«MS NOW — це фальшивка. Це підробка. Я не хочу відповідати на ваше запитання. У MS NOW найнижчі рейтинги за всю історію. Раніше це був MSDNC. Це один із найгірших телеканалів. Ви фальшива мережа», — резюмував Трамп.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати планують звернутися до Росії з питанням, чи погодиться Москва на гарантії безпеки для України в межах потенційної мирної угоди про завершення війни.

Ми раніше інформували, що поразка Дональда Трампа на виборах та його загравання з Росією створюють небезпеку для України.

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