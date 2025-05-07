"Це ганьба": Трамп прокоментував загострення поміж Індією та Пакистаном

Дональд Трамп / © Associated Press

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У ніч проти 7 травня 2025 року президент США Дональд Трамп назвав ескалацію конфлікту між Індією та Пакистаном "ганьбою".

Таким чином лідер американської нації у Білому домі прокоментував ситуацію між двома країнами.

"Це ганьба. Ми щойно дізналися про це. Вони воюють вже дуже давно, знаєте. Воюють багато десятиліть. І навіть століть, якщо добре замислитися. Я просто сподіваюся, що це швидко закінчиться", — підкреслив він.

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Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що Індія може напасти на Пакистан найближчим часом.