«Це ганьба»: віцепрезидент США прокоментував вбивство українки Заруцької

Ірина Заруцька / © ТСН.ua

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав ганьбою вбивство громадянки України Ірини Заруцької.

Про це він заявив під час промови у Шарлотті, присвяченої зниженню податків для правоохоронців та розширенню їхніх повноважень, інформує Новини.LIVE.

«Вона приїхала з країни, охопленої війною. Шукала притулку в США. І через пом’якшувальну політику щодо злочинності її вбили тут, а не в країні, охопленій війною, звідки вона родом», — наголосив Венс.

За його словами, трагедія стала можливою через провал політичної системи.

«Хіба це не ганьба? Її вбивцю заарештовували 14 разів. І хіба це не образа для правоохоронців, які робили все, щоб цей бандит не опинився на вулиці? Вони виконали свою роботу, а політичне керівництво зазнало повної поразки», — заявив віцепрезидент.

Венс підкреслив, що така ситуація є неприйнятною та потребує жорсткішої реакції держави.

Раніше повідомлялося, що палата представників США ініціювала обговорення щодо підвищення безпеки громадського транспорту після трагічної загибелі української біженки Ірини Заруцької у Шарлотті, штат Північна Кароліна.

Ми раніше інформували, що підозрюваний пояснив своїй сестрі, чому напав саме на Заруцьку.