«Це ганьба»: віцепрезидент США прокоментував вбивство українки Заруцької
Американський віцепрезидент розкритикував пом’якшувальну політику щодо злочинців, яка, на його думку, призвела до трагедії.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав ганьбою вбивство громадянки України Ірини Заруцької.
Про це він заявив під час промови у Шарлотті, присвяченої зниженню податків для правоохоронців та розширенню їхніх повноважень, інформує Новини.LIVE.
«Вона приїхала з країни, охопленої війною. Шукала притулку в США. І через пом’якшувальну політику щодо злочинності її вбили тут, а не в країні, охопленій війною, звідки вона родом», — наголосив Венс.
За його словами, трагедія стала можливою через провал політичної системи.
«Хіба це не ганьба? Її вбивцю заарештовували 14 разів. І хіба це не образа для правоохоронців, які робили все, щоб цей бандит не опинився на вулиці? Вони виконали свою роботу, а політичне керівництво зазнало повної поразки», — заявив віцепрезидент.
Венс підкреслив, що така ситуація є неприйнятною та потребує жорсткішої реакції держави.
Раніше повідомлялося, що палата представників США ініціювала обговорення щодо підвищення безпеки громадського транспорту після трагічної загибелі української біженки Ірини Заруцької у Шарлотті, штат Північна Кароліна.
Ми раніше інформували, що підозрюваний пояснив своїй сестрі, чому напав саме на Заруцьку.