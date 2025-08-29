"Це ганебно": віцепрезидент США звинуватив ЗМІ у підриві мирних переговорів щодо України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав публікацію в американському виданні Politico «операцією іноземного впливу», спрямованою на підрив зусиль адміністрації президента щодо встановлення миру.

Про це він написав на своїй сторінці в X.

«Ця історія від Politico є журналістською недбалістю. Але це більше, ніж просто недбалість: це операція іноземного впливу, призначена для того, щоб нашкодити адміністрації та одному з наших найефективніших членів», — написав він.

Венс заявив, що стаття, написана журналісткою видання Феліцією Шварц, повністю побудована на анонімних джерелах. Водночас авторка не включила до матеріалу офіційні коментарі від нього самого, держсекретаря Марко Рубіо, радника президента США Джареда Кушнера та інших посадовців, які прямо суперечили інформації, викладеній у публікації.

Венс став на захист спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа — члена переговорної групи по Україні, зазначивши, що той є «неоціненним членом» їхньої команди. Віцепрезидент запевнив, що Віткофф «нікого не вводив в оману» щодо того, що йому сказали росіяни, оскільки Венс на власні очі бачив розвіддані.

За словами віцепрезидента, результати переговорів уже дозволили «звузити перелік відкритих питань у російсько-українській війні до чітко визначеного набору питань, зокрема гарантій безпеки та територіальних поступок». Венс вважає, що досягнення миру можливе, хоча й не гарантоване.

«Якщо ми це зробимо, то це станеться завдяки тому, що Стів Віткофф і президент Сполучених Штатів працювали, не покладаючи рук, в умовах відвертої брехні з боку мейнстримної преси», — додав Венс.

Зазначимо, що стаття Politico, на яку посилається Венс, звинувачує Стіва Віткоффа в некомпетентності та неефективності в переговорах з Москвою. Видання стверджує, що Віткофф, який не має дипломатичної підготовки, порушив дипломатичні протоколи, ігнорував розвіддані та був занадто схильним до російських наративів.

Авторка статті, посилаючись на 13 анонімних джерел, серед яких американські, європейські та українські чиновники, пише, що дії Віткоффа підривають міжнародну дипломатію.

Нагадаємо, німецьке видання Bild теж звинуватило Віткоффа в тому, що він «не зрозумів» слів Путіна про умови припинення вогню. Віткофф переплутав Херсон і Запоріжжя з окупованими частинами цих областей і сприйняв заяви кремлівського диктатора як поступку, тоді як РФ, навпаки, не збирається відступати від своїх вимог.