"Це якийсь караул": у Новоросійську горить порт — що сталося (відео)
У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал. Повідомляють про пошкодження портової інфраструктури.
У російському Новоросійську 5 квітня сталася пожежа на території нафтового термінала після атаки безпілотників.
Про це повідомляють місцеві жителі та OSINT-аналітики.
За повідомленнями джерел, під удар потрапив один із найбільших нафтоналивних комплексів на півдні Росії.
Після влучання на об’єкті спалахнула масштабна пожежа, яку було видно з різних районів міста.
«Новоросійськ… це якийсь караул», — пишуть місцеві.
Також є інформація про пошкодження портової інфраструктури.
Новоросійськ має стратегічне значення як ключовий порт Росії на Чорному морі та база військово-морського флоту.
За попередніми даними, уражений термінал може використовуватися для забезпечення паливом російських військових підрозділів, задіяних у війні проти України.
Зазначимо, що 5 квітня росіяни вже повідомляли про атаку дронів. Горіло і вибухало у Нижньогородській області Росії, в місті Кстово. Там пролунала серія зі щойнайменше 20 вибухів.