ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2401
Час на прочитання
1 хв

"Це якийсь караул": у Новоросійську горить порт — що сталося (відео)

У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал. Повідомляють про пошкодження портової інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Новоросійськ під атакою / © скрін з відео

У російському Новоросійську 5 квітня сталася пожежа на території нафтового термінала після атаки безпілотників.

Про це повідомляють місцеві жителі та OSINT-аналітики.

За повідомленнями джерел, під удар потрапив один із найбільших нафтоналивних комплексів на півдні Росії.

Після влучання на об’єкті спалахнула масштабна пожежа, яку було видно з різних районів міста.

«Новоросійськ… це якийсь караул», — пишуть місцеві.

Також є інформація про пошкодження портової інфраструктури.

Новоросійськ має стратегічне значення як ключовий порт Росії на Чорному морі та база військово-морського флоту.

За попередніми даними, уражений термінал може використовуватися для забезпечення паливом російських військових підрозділів, задіяних у війні проти України.

Зазначимо, що 5 квітня росіяни вже повідомляли про атаку дронів. Горіло і вибухало у Нижньогородській області Росії, в місті Кстово. Там пролунала серія зі щойнайменше 20 вибухів.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie