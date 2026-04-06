Новоросійськ під атакою / © скрін з відео

У російському Новоросійську 5 квітня сталася пожежа на території нафтового термінала після атаки безпілотників.

Про це повідомляють місцеві жителі та OSINT-аналітики.

За повідомленнями джерел, під удар потрапив один із найбільших нафтоналивних комплексів на півдні Росії.

Після влучання на об’єкті спалахнула масштабна пожежа, яку було видно з різних районів міста.

«Новоросійськ… це якийсь караул», — пишуть місцеві.

Також є інформація про пошкодження портової інфраструктури.

Новоросійськ має стратегічне значення як ключовий порт Росії на Чорному морі та база військово-морського флоту.

За попередніми даними, уражений термінал може використовуватися для забезпечення паливом російських військових підрозділів, задіяних у війні проти України.

Зазначимо, що 5 квітня росіяни вже повідомляли про атаку дронів. Горіло і вибухало у Нижньогородській області Росії, в місті Кстово. Там пролунала серія зі щойнайменше 20 вибухів.