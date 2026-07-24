"Це ілюзія": Маск обурив новою заявою про поступки Росії у війні

Американський мільярдер Ілон Маск / © Associated Press

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Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що Росія не погодиться на цілковите виведення військ з України. На його думку, реальне завершення війни можливе лише через певні поступки Москві.

Про це бізнесмен розповів у інтерв’ю The Economist.

Маск заявив наголосив, що вже тривалий час виступає за мирне врегулювання та раніше висловлював думку про необхідність певних поступок Москві.

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«Це ілюзія, що Росія має повністю вивести війська тощо, але це нереалістично. Я тривалий час виступаю за мир. Кілька років тому писав, що насправді необхідні певні поступки Росії. Це не проросійська позиція. Я просто прагматик«, — висловився мільярдер.

Також він зазначив, що фронт в Україні «не рухається вже два-три роки», водночас, за словами Маска, на передовій «щодня гине багато людей».

Говорячи про російсько-українську війну, бізнесмен висловив сподівання, що мирну угоду буде укладено «найближчим часом».

«Мене дуже обурюють зарозумілі дипломати, які влаштовують розкішні вечері, поки люди гинуть на передовій, і які просторікують про те, що Росія має піти з України, але самі їхати до Росії не збираються», — додав підприємець.

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Нагадаємо, напередодні держсекретар США Марко Рубіо після переговорів із очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив, що швидкого миру в Україні не буде, але Вашингтон готовий допомогти у завершенні війни, якщо з’являться відповідні умови та компромісні ідеї, прийнятні для обох сторін. За словами Рубіо, попередні зусилля були безрезультатними, проте США продовжать шукати нові шляхи для врегулювання.

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