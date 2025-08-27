"Це карикатура": Кислиця розповів, що з себе уявляє Трамп насправді

Дональд Трамп / © Associated Press

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що медійний образ Дональда Трампа є перебільшеним та викривленим.

Про це він сказав в інтерв’ю «Суспільне Новини».

Дипломат розповів, що мав нагоду побачити Трампа особисто через багато років після його президентства. За словами Кислиці, на відміну від карикатурного образу в ЗМІ, у житті він виглядає сильним політиком та бізнесменом.

«Я бачив його, коли він був 45-м президентом — зараз 47-й. Я вам хочу сказати моє приватне враження. Той образ, який змальовується в ЗМІ, він є карикатурою. Насправді, це дуже сильна людина», — зазначив він.

Кислиця наголосив, що Трамп вміє одночасно контролювати кілька процесів та веде розмови у той спосіб, який сам обирає. Його виступи не є випадковими експромтами, а ретельно продуманими діалогами або навіть монологами.

«Це ніякі не експромти — це дуже продумані діалоги або навіть часто монологи. Тому це дуже потужний політик і потужний бізнесмен», — наголосив Кислиця.

Дипломат підкреслив, що, незалежно від того, подобається Трамп чи ні, це вибір американського народу. І з ним, як з обраним президентом США, світ повинен мати справу.

Нагадаємо, Дональд Трамп назвав війну України з Росією «конфліктом особистостей» та заявив про «величезну неприязнь» лідерів двох країн.

Окрім того, Трамп висловив думку про те, чому «фюрер» уникає зустрічі із президентом України. Американський президент вважає, що причиною є «величезна особиста ворожість» між двома лідерами. Окрім того, він додав, мовляв, «нам доведеться це залагодити».