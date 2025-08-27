ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
2 хв

"Це карикатура": Кислиця розповів, що з себе уявляє Трамп насправді

На думку Кислиці, реальний Трамп зовсім не такий, як його показують у ЗМІ: він потужний співрозмовник та досвідчений лідер.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що медійний образ Дональда Трампа є перебільшеним та викривленим.

Про це він сказав в інтерв’ю «Суспільне Новини».

Дипломат розповів, що мав нагоду побачити Трампа особисто через багато років після його президентства. За словами Кислиці, на відміну від карикатурного образу в ЗМІ, у житті він виглядає сильним політиком та бізнесменом.

«Я бачив його, коли він був 45-м президентом — зараз 47-й. Я вам хочу сказати моє приватне враження. Той образ, який змальовується в ЗМІ, він є карикатурою. Насправді, це дуже сильна людина», — зазначив він.

Кислиця наголосив, що Трамп вміє одночасно контролювати кілька процесів та веде розмови у той спосіб, який сам обирає. Його виступи не є випадковими експромтами, а ретельно продуманими діалогами або навіть монологами.

«Це ніякі не експромти — це дуже продумані діалоги або навіть часто монологи. Тому це дуже потужний політик і потужний бізнесмен», — наголосив Кислиця.

Дипломат підкреслив, що, незалежно від того, подобається Трамп чи ні, це вибір американського народу. І з ним, як з обраним президентом США, світ повинен мати справу.

Нагадаємо, Дональд Трамп назвав війну України з Росією «конфліктом особистостей» та заявив про «величезну неприязнь» лідерів двох країн.

Окрім того, Трамп висловив думку про те, чому «фюрер» уникає зустрічі із президентом України. Американський президент вважає, що причиною є «величезна особиста ворожість» між двома лідерами. Окрім того, він додав, мовляв, «нам доведеться це залагодити».

Дата публікації
Кількість переглядів
224
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie