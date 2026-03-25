«Це кінець»: Мадяр заявив, шо Орбан наказав спецслужбам Угорщини знищити ІТ-системи опозиції

Лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністра Віктора Орбана в організації спецоперації із залученням спецслужб і поліції, спрямованої на знищення ІТ-систем його політичної сили напередодні виборів.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на розслідування угорського видання Direkt36.

Як з’ясували журналісти, 8 липня 2025 року співробітники відділу кіберзлочинності Національного бюро розслідувань Угорщини провели обшуки у двох ІТ-фахівців, які співпрацювали з партією «Тиса». Формальною підставою став анонімний донос про нібито підготовку до створення та поширення дитячої порнографії.

Втім, жодних доказів цих звинувачень правоохоронці не виявили. Натомість під час обшуків вилучили десятки носіїв інформації та комп’ютерну техніку, де, за даними розслідування, містилися докази підготовки масштабної політичної змови та кібератаки проти опозиції.

Фігурантами справи стали 38-річний спеціаліст з ІТ-безпеки партії та 19-річний волонтер. За інформацією журналістів, ще у лютому 2025 року з молодим айтівцем зв’язався невідомий чоловік на ім’я «Генрі».

З того часу він нібито намагався підкупити юнака, щоб той створив «бекдори» у внутрішній ІТ-системі партії «Тиса» для її подальшого зламу та знищення.

«Генрі» володів закритою інформацією про діяльність партії та знав про переміщення її співробітників, зокрема їхні зустрічі у закладах Будапешта. Крім того, він заздалегідь попереджав про витік бази даних активістів із Discord-сервера, який згодом справді відбувся.

Представники партії планували викрити вербувальника та його кураторів за допомогою прихованої камери, однак поліцейський рейд зірвав ці наміри.

Розслідувачі Direkt36 встановили, що операцією зі зламу ІТ-систем керувало Управління захисту конституції Угорщини. Саме ця структура, за їхніми даними, ініціювала оперативну реакцію поліції на анонімний донос і проведення обшуків. Копіювання даних із вилученої техніки здійснювали фахівці Служби національної безпеки (NBSZ).

«Обидві розвідувальні служби перебувають під пильним наглядом уряду, а їхню роботу координує Кабінет прем’єр-міністра на чолі з Анталом Роганом, одним із найближчих довірених осіб Віктора Орбана», — заявив Мадяр.

Після виявлення листування з «Генрі», за його словами, спецслужби почали тиснути на керівництво поліції та заборонили розслідувати спробу зламу партійних систем. Натомість проти ІТ-фахівців відкрили провадження за незаконний обіг військової техніки — приводом став саморобний ремінь із прихованою камерою.

У партії «Тиса» повідомили журналістам, що побоюються нових кібератак на свої ІТ-системи напередодні виборів.

«За наказом Віктора Орбана та його найближчого оточення угорські спецслужби працювали проти „Тиси“, яка готувалася до зміни уряду. Ця справа — Орбангейт — нагадує найгірші дні комунізму і є серйознішою за Вотергейтський скандал у США, який призвів до падіння президента Ніксона.

Опубліковане сьогодні переходить усі межі; це, по суті, спроба державного перевороту проти вільної Угорщини», — заявив Мадяр.

Раніше повідомлялося, що Петер Мадяр заявив, що після перемоги на парламентських виборах в Угорщині його уряд розслідуватиме державну зраду чинного прем’єр-міністра країни Віктора Орбана через допущений витік інформації з засідань ЄС до Росії.

Ми раніше інформували, що очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто підтвердив регулярні контакти зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим під час закритих зустрічей Євросоюзу з зовнішньої політики.