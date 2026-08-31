«Це кінець цивілізації»: Портников попередив про небезпечний сценарій за участю Китаю

Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Китайський лідер Сі Цзіньпін може опинитися перед вибором, наслідки якого матимуть значення для всієї міжнародної системи.

Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

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За його словами, Дональд Трамп уже зрозумів, що Сполучені Штати не можуть просто силою нав’язувати Китаю власні умови. Однією з причин цього є значна залежність американської економіки від китайських поставок.

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Водночас, на думку Портникова, зараз важливіше не те, як розвиватимуться переговори Трампа із Сі, а те, яким чином китайський лідер вирішить скористатися ситуацією.

Журналіст зазначив, що Росія та США вже показали обмежені можливості військової сили як інструменту для досягнення глобальних цілей.

«Я взагалі вважаю, що головною перевагою наддержави є погрози, а не застосування сили. Шляхом погроз наддержава може добитися набагато більшого, ніж самим застосуванням сили», — сказав пан Віталій.

Тепер, за його оцінкою, подібний вибір постав перед Сі Цзіньпіном. Китай володіє значним ядерним потенціалом і є другою економікою світу, тому Пекін може побачити можливість використати ситуацію, коли США одночасно стикаються з низкою викликів.

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«Сі Цзіньпін може подумати про спокусу такого розвитку подій, тому що якщо йому все вдасться, у світі буде тільки одна сила — і це буде Китай, Комуністичний Китай», — заявив журналіст.

Портников розглянув сценарій, за якого одночасно загострюються три масштабні конфлікти. Перший — у Європі, де Росія продовжує протистояння із Заходом, другий — на Корейському півострові, а третій — навколо Тайваню.

У такій ситуації, вважає журналіст, Сполучені Штати можуть зіткнутися з нестачею ресурсів для одночасної реакції на всі три напрямки.

Водночас Портников застеріг, що Китай також ризикує переоцінити власні можливості. Якщо Пекін зазнає невдачі у спробі захопити Тайвань, а Росія та Північна Корея не зможуть досягти поставлених цілей, наслідки можуть виявитися непередбачуваними.

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За такого розвитку подій, на його думку, світ може залишитися без держави, здатної силою нав’язувати іншим власні правила.

«Немає жодної великої країни, яка здатна нав’язати свою волю силою, і немає ніякого порядку. Починається час вічної війни. Всіх з усіма. Більше нема кому бути арбітром», — зазначив Портников.

Саме тому, переконаний журналіст, рішення Сі Цзіньпіна може стати одним із ключових факторів, які визначать майбутнє міжнародної системи.

Він також припустив, що відмова Китаю від такого сценарію залишить можливість для пошуку нової моделі співіснування між США та Росією.

«Якщо Китай не піддасться цим спокусам, то у нас є ще шанси, що Сполучені Штати і Росія десь у якийсь момент знайдуть якусь модель співіснування за рахунок відмови Росії від частини імперських амбіцій», — пояснив Портников.

Водночас активне втручання Пекіна у глобальні конфлікти, на його думку, матиме значно серйозніші наслідки.

«Якщо Китай зараз буде реально активно втручатися у конфлікт — це кінець цієї цивілізації, яку ми знали», — підсумував журналіст.

Раніше повідомлялося, що Китай рішуче застеріг диктатора Путіна від застосування тактичної ядерної зброї в Україні на тлі краху мирних переговорів.

Ми раніше інформували, що Китай, Росія та Північна Корея активізували військову діяльність у Тихоокеанському регіоні на тлі рішення президента США Дональда Трампа направити американський авіаносець USS George Washington із західної частини Тихого океану на Близький Схід.

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