«Це лише крихти»: молодь у Франції не повірила обіцянкам уряду й готує нові протести

Протести у Франції / © скриншот з відео

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У Франції студентські та шкільні організації мають намір продовжити протестну кампанію, оскільки вважають запропоновані урядом зміни в освіті недостатніми.

Про це пише Le Figaro із посиланням на заяви представників молодіжних організацій.

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Після переговорів із прем’єр-міністром Франції Себастьєном Лекорню представники студентських і шкільних організацій заявили, що не відмовлятимуться від протестів і продовжать національну мобілізацію.

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Уряд, зі свого боку, оголосив про заходи для подолання кризи у старших школах. Серед запропонованих кроків — поступова заміна системи вступу до університетів Parcoursup, проти якої виступали учні, а також створення додаткових місць у закладах вищої освіти.

Однак молодіжні профспілки вважають ці ініціативи недостатніми. На їхню думку, влада виконала лише частину вимог протестувальників, тому підстав згортати акції поки немає.

Речниця Студентської спілки Сабрін Харбах заявила, що протестний рух уже приніс певні результати, однак молодь розраховує на масштабніші зміни.

«Нам вдається досягти деяких успіхів завдяки мобілізації, але це все ще крихти», — сказала вона.

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Студенти та старшокласники планують продовжувати протестну кампанію. Молодіжні профспілки готують масштабну акцію, яка має відбутися 5 листопада.

Крім того, нові демонстрації запланував рух «жовті жилети», який брав участь в організації протестів у Франції. Їх планують провести 31 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Французька влада готується до масштабних протестів проти здорожчання життя.

Ми раніше інформували, що масові демонстрації проти дорожнечі, соціальної нерівності та проблем в освіті охопили французькі міста.

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