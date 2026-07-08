"Це марна витрата часу": Трамп оголосив про кінець режиму припинення вогню в Ірані

Трамп про кінець режиму припинення вогню в Ірані / © Associated Press

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Хоча минулого тижня США та Іран домовилися про припинення атак та проведення мирних переговорів, сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню в Ірані закінчилося.

Це сталося під час саміту НАТО в Анкарі, пише Clash Report.

Трамп заявив, що більше не хоче мати справи з іранцями

Під час відповіді на запитання журналістів в межах саміту НАТО в Анкарі Трамп заявив не лише про те, що припинення вогню в Ірані завершилося, а й про те, що він більше не хоче мати справ з іранцями.

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«Ми дуже сильно атакували Іран минулої ночі. Іранці — брехуни. Ми укладаємо угоду. Усі погоджуються: жодної ядерної зброї. Ми укладаємо угоду. Потім вони виходять до преси й заявляють, що ми навіть ніколи про це не говорили. З ними щось не так. Вони геть хворі», — заявив Трамп.

Все це відбулося, коли Трампа запитали про поточний стан переговорів США з Іраном та можливе наближення миру.

Трамп також назвав керівництво Ірану «хворим».

«Мати з ними справу — це марна витрата часу», — додав Трамп.

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Напередодні Іран та США обмінялися ударами. Іран не взяв на себе відповідальності за напади, але на державному телебаченні повідомили, що принаймні одне судно проігнорувало попередження іранських сил.

Відразу після того, як Трамп заявив про завершення припинення вогню в Ірані, ціни на нафту почали зростати. Про це пише CBS. Зростання відбулося вже на 5%. Російська нафта Brent зросла на 5,3% до 78,09 долара за барель, а американська нафта West Texas Intermediate зросла на 5,4% до 74,23 долара за барель.

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Нагадаємо, США продовжили військову операцію проти Ірану і завдали серії потужних ударів по цілях поблизу міста Бандар-Аббас, порту Сирик та провінції Хормозган.

За даними посадовців США, під атаку потрапили іранські системи ППО, радари, ракетні установки, дрони та портова інфраструктура. Операція стала відповіддю на атаки Тегерана проти комерційних суден в Ормузькій протоці та порушення умов американо-іранських домовленостей. При цьому американська сторона не виключає продовження ударів.

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Паралельно Мінфін США скасував санкційний виняток для експорту іранської нафти через недотримання Тегераном зобов’язань, що вже спричинило зростання світових цін на нафту.

Атаки відбулися на тлі багатоденних жалобних церемоній і транспортування труни з тілом колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї через Ірак до місця поховання в Мешхеді.

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