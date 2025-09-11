"Це могла бути помилка": Трамп зробив заяву про російські дрони в Польщі

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловився про російські дрони в Польщі. Він сказав, що атака РФ проти ночі 10 вересня могла бути помилковою.

Про це йдеться на Clash Report.

Коментуючи інцидент із російськими безпілотниками, які порушили повітряний простір Польщі, Дональд Трамп заявив, що це «могла бути помилка».

«Це могло бути помилкою. Але, попри це, я не задоволений тим, що стосується всієї цієї ситуації. Але, сподіваюсь, це скоро закінчиться», — сказав президент США.

Раніше міністр закордонних справ Польщі заявив, що кремлівський очільник Путін провокує НАТО дронами з метою ескалації конфлікту. Сікорський розкрив справжні наміри диктатора та сказав, що Путін не лише насміхається з Трампа, а й не має наміру закінчувати повномасштабну війну проти України.

Західні ЗМІ також пишуть, що Кремль тріумфує і насолоджується слабкістю США.