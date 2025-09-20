"Це може стати великою проблемою": Трамп попереджає Росію після вторгнення в Естонію

© Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення через інформацію про ймовірне вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії. Інцидент тривав близько 12 хвилин і викликав занепокоєння щодо безпеки НАТО.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами, передає The Independent.

«Мені потрібно буде розібратися. Незабаром мене поінформують. Ну, мені це не подобається. Не подобається, коли таке відбувається. Це може обернутися серйозними проблемами», — заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 19 вересня три російські МіГ-31 без попередження перетнули кордон і увійшли в повітряний простір Естонії. У зв’язку з цим МЗС Естонії викликало представника російської дипмісії та вручило ноту протесту.

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна назвав інцидент «безпрецедентно зухвалим». Голова європейської дипломатії Кая Каллас також засудила порушення, наголосивши, що воно становить «надзвичайно небезпечну провокацію».

Через інцидент Естонія офіційно звернулася до НАТО, ініціювавши консультації на основі статті 4 Північноатлантичного договору.

Президент України Володимир Зеленський назвав вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії «неприпустимим» і «системною російською кампанією проти Європи, НАТО, проти Заходу».

У Росії спростували звинувачення у порушенні повітряного простору Естонії, заявивши, що польоти винищувачів відбувалися за правилами та не перетинали кордони інших держав.