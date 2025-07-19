"Це може статися з кожним": медсестра "ледь не згоріла живцем" у власному саду

У Великобританії жінка ледь не загинула під час барбекю / © pixabay.com

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У Великобританії, внаслідок нещасного випадку, ледве не загинула жінка разом зі своїм чоловіком. Вона отримала опіки третього ступеня, а її будинок зазнав значних пошкоджень.

Про це пише Daily Mail.

45-річна медсестра та матір двох дітей Емма Колвелл разом зі своїм чоловіком Ендрю та їхнім товаришем вирішили влаштувати барбекю поблизу свого дому. Компанія хотіла розпалити вогнище увечері, коли сідало сонце

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Дотримуючись правил безпеки, жінка трималася якомога далі від місця розпалення вогню та чекала поки її чоловік наливав паливо для запальничок у чашу.

В той момент Емма повернулася до вогнища, аби надягнути кардиган. Саме тоді раптовий порив вітру видув на неї легкозаймисту рідину, яка миттєво запала її одяг.

Запанікувавши, жінка побігла до будинку.

«Я буквально горіла. Я зривала з себе весь одяг, аж раптом у мене закрутилася голова. Тоді і я стрибнула на кушетку і почала терти спину», — розповіла Колвелл.

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Чоловік Емми намагався їй допомогти та постійно перевертав, з надією загасити полумя. Після того, як це вдалося зробити, Ендрю відніс жінку у душ.

«Я подивилася вниз і побачила, що вся ванна вкрита шкірою. Я була в шоковому стані», — сказала вона.

В той момент будинок подружжя почав наповнюватися димом. Тоді чоловік Колвел повернувся за Еммою, аби допомогти вибратися із палаючого будинку.

Жінку терміново госпіталізували до відділення інтенсивної терапії лікарні у Вістоні з опіками третього ступеня на спині, ногах та руках.

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«Вони сказали, що моя шкіра буквально „тане“, і реальність вразила мене: моє життя вже ніколи не буде таким, як раніше», — пригадала Емма.

Майже 30% тіла медсестри було пошкоджено вогнем. Після десяти операцій з пересадки шкіри протягом місяця, Колвелл виписали з лікарні.

Однак жінка не змогла повернутися додому через значні руйнування від пожежі — вітальня, кухня, кабінет та спальня були знищені.

Наслідки пожежі у будинку Колвеллів / © Daily Mail

Наслідки пожежі у будинку Колвеллів / © Daily Mail

«Ми втратили все. Але я просто знала, що не можу дозволити цьому перемогти мене. Тепер у мене бувають хороші та погані дні, коли я хвилююся про подальші операції», — поділилася Емма.

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Відтоді Емма обладнала свій будинок вогнегасниками та закликає людей бути особливо обережними біля вогнищ і барбекю, особливо з настанням теплої погоди.

Раніше, пожежа в Гранд-Каньйоні знищила віковічний готель та десятки будиночків.

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