"Це надія Москви": експерт розкрив, як Росія хоче тиснути на Україну взимку

Володимир Путін / © Associated Press

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Взимку Росія планує бити по інфраструктурі, щоб спровокувати гуманітарну кризу в Україні та зменшити підтримку Європи.

Про це повідомив військовий експерт Карло Масала в ефірі телеканалу WELT.

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Як Путін намагається послабити європейську підтримку

За оцінками Карло Масали, Москва розглядає холодну пору року як стратегічний інструмент впливу.

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«Для Росії це руйнування української інфраструктури є спробою — якщо зима виявиться дуже холодною — завдати великих страждань і, можливо, гуманітарної катастрофи цивільному населенню України», — зазначив експерт.

Паралельно Росія намагається «завищити витрати для європейців», розраховуючи, що фінансова допомога Україні викличе суспільне невдоволення і вплине на європейську політику.

«Ми вже бачимо аргументи з усіх боків — візьмемо хоча б саксонського міністра-президента — що все, так би мовити, не так відкалібровано. Це надія Москви, що вони можуть просто поглибити цей розкол», — заявив Масала.

«Тіньова війна» Росії у Європі: ескалація та атаки

Попри це, він наголосив, що більшість урядів наразі продовжують підтримувати Україну. Крім економічного та політичного тиску, Росія веде проти європейських держав «тіньову війну». Згадуючи інцидент із безпілотником, виявленим на авіабазі Бундесверу у Вунсторфі, експерт звернув увагу на ескалацію.

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«Ми бачили протягом останніх двох місяців або близько того, як Росія посилила цю тіньову війну», — заявив Масала.

Він переконаний, що такі дії не залежать від обсягів допомоги Києву.

«Це чітко показує, що план Росії впливати на громадську думку шляхом нападів та бомбардувань у європейських країнах не має нічого спільного з інтенсивністю її підтримки України», — пояснив експерт.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна готова до енергетичного перемир’я, якщо росіяни чинитимуть дзеркально та відмовляться від своїх ударів.

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На зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Трамп запевнив, що «час для закінчення війни настав».

Також Зеленський пояснив, за якою ознакою можна визначити, чи справді Володимир Путін готовий до закінчення війни і тристоронніх переговорів.

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