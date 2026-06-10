"Це наші гроші": Польща та Німеччина затіяли суперечку через 6,6 млрд євро допомоги Україні

Євросоюз / © Associated Press

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Польща та Німеччина зайняли протилежні позиції щодо розподілу 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру, які Угорщина розблокувала на початку червня.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

Видання зазначило, що голова європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала розподілити ці кошти за трьома напрямками: часткове відшкодування країнам-донорам (10% витрат), фінансування навчальної місії для українських військових та спільні закупівлі озброєнь для України.

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Польща відхилила цей підхід. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що Варшава наполягає на поверненні близько 2 млрд злотих (приблизно 450 млн євро), витрачених на передачу озброєнь Україні.

«Ці гроші — це наші гроші», — наголосив він, додавши, що скорочення компенсацій фактично означає зменшення оборонних витрат.

Варшава також звинуватила Брюссель у спробі «змінювати правила посеред гри».

Натомість Німеччина зайняла протилежну позицію. Берлін закликає спрямувати всю невикористану суму фонду на підтримку України.

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За словами представників німецького Міноборони, фонд створювався як інструмент солідарності, а один із дипломатів ЄС підкреслив, що внесок Німеччини в допомогу Україні цього року сягає 11,5 млрд євро. З точки зору Берліна, повернення кількох сотень мільйонів євро до їхнього власного бюджету абсолютно не має значення, тому їм легше відмовитися від повернення коштів Києву.

Польська сторона відкидає аргументи Берліна, наполягаючи, що країни, які першими передавали зброю Україні, зокрема Польща чи Словаччина, не повинні втрачати компенсації на користь держав, які приєдналися до підтримки пізніше, до яких належить Німеччина.

Раніше повідомлялося, що після рішення Володимира Зеленського присвоїти почесне найменування «імені Героїв УПА» підрозділу ССО ЗСУ Польща зчинила скандал, погрожуючи заблокувати вступ до ЄС.

Нагадаємо, Україна вперше ризикує втратити частину фінансової допомоги Європейського Союзу. Причиною є начебто невчасне виконання реформ, передбачених програмою Ukraine Facility.

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