"Це найгірше": українка про "справжнє обличчя" німецьких чоловіків

Українка fraukatty, яка живе в Німеччині / © Колаж ТСН.ua з фото fraukatty

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Українка після 10 років у Німеччині поділилася власним досвідом стосунків із місцевими чоловіками. Вона стверджує, що концепція «50 на 50» часто стає зручним інструментом для німецьких чоловіків для небажання брати відповідальність.

Своєю історією українка під ніком fraukatty поділилася у TikTok.

Жінка зазначила, що описані нею ситуації траплялися не лише з нею, а й з її знайомими.

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«Вийти заміж за німця — це, мабуть, найгірше, що могло б з вами трапитись. Я живу в Німеччині вже майже 10 років і за цей час я зрозуміла одну просту річ: тут чоловіки, особливо німецькі, навіть на базовому рівні не готові вкладатися для жінки. Ти його запитуєш: «А що ти мені подаруєш?» А у відповідь: «А ти мені що?» — розповіла авторка відео.

За словами українки, за принципом «50 на 50» часто стоїть звичайне небажання чоловіка брати на себе відповідальність у стосунках. А деякі чоловіки узагалі пояснюють це турботою про жінку, мовляв, європейку може образити, якщо за неї заплатять.

«Співмешкання «50 на 50» стало для деяких чоловіків видом заробітку. Жінка, яка заробляє втричі менше, ніж цей чоловік, повинна платити 50 на 50. В той час як чоловік собі безтурботно ці ж самі гроші, які йому віддає жінка щомісяця, відкладає на свої власні потреби. І це, на жаль, не лише мій досвід, а й досвід моїх німецьких подруг та знайомих», — розповіла fraukatty.

Авторка відео наголосила, що проблема полягає не стільки у фінансових можливостях чоловіка, скільки у відсутності бажання робити бодай щось для жінки — навіть пригостити її кавою.

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Водночас, як зазначає українка, вимоги до жінок при цьому залишаються високими.

«І знаєте, в цьому частково винні німецькі жінки, які мають занижені вимоги до німецьких чоловіків. Тим самим вони демотивують чоловіків на будь-які дії у стосунках», — резюмувала українка.

У коментарях до відео інші користувачі активно обговорили цю тему та поділилися власними історіями:

«Я це і за 3 роки зрозуміла. Це жах».

«Та не у всіх. Все залежить від людини».

«Щось є таке. Але все одно хотіла машину — купив, хотіла дуже гартен — купив. Так, не найдорожче, він в мене не мільйонер, але вкладається. Хоча все одно важкувато. Різні ми, сваримося часто, але й кохаємо один одного. Всім кохання, дівчатка».

«Не знаю, які німці чоловіки, але тати вони суперські».

«Я живу з німцем в його приватному будинку. Він на пенсії уже. Дім на 250 кв. м, басейн. У нас у кожного є ще машина. Я працюю. Так, я даю в місяць 750 євро, щоб утримувати рівень проживання в домі. Зате він готуєсніданки, обіди, прибирання. На мені прання. Він мені запропонував, що треба продати будинок і купити поменше, але я не погодилась».

До слова, раніше українка Тетяна розповіла про п’ять речей у Німеччині, до яких важко звикнути: популярність готівки замість карток, культ паперових листів для офіційного листування, незадовільна якість мобільного зв’язку та Інтернету, зачинені по неділях магазини, а також повільний сервіс і тривале очікування послуг.

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