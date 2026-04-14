"Це не мої вибори": Трамп прокоментував сенсаційну поразку Орбана

© Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп висловився щодо результатів виборів в Угорщині та поразки Віктора Орбана.

Про це передає Clash Report.

Трамп заявив, що Орбан був його другом і «хорошою людиною», хоча виправдався, що це були не його вибори.

Реклама

«Віктор Орбан був моїм другом. Це не були мої вибори, але він був моїм другом, хорошою людиною. Він добре впорався з імміграцією. Він не дозволив людям приїхати та зруйнувати його країну, як це зробила Італія», — сказав Трамп.

Нагадаємо, вибори до парламенту Угорщини відбулися минулої неділі. За даними угорської виборчої комісії, після підрахунку 98,9% голосів партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром значно випереджає партію «Фідес» Орбана. За даними комісії, «Тиса» отримає 138 із 199 місць, що достатньо для конституційної більшості.