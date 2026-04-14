"Це не мої вибори": Трамп прокоментував сенсаційну поразку Орбана
Дональд Трамп вперше прокоментував приголомшливі результати парламентських виборів в Угорщині, де багаторічний лідер країни Віктор Орбан зазнав поразки.
Про це передає Clash Report.
Трамп заявив, що Орбан був його другом і «хорошою людиною», хоча виправдався, що це були не його вибори.
«Віктор Орбан був моїм другом. Це не були мої вибори, але він був моїм другом, хорошою людиною. Він добре впорався з імміграцією. Він не дозволив людям приїхати та зруйнувати його країну, як це зробила Італія», — сказав Трамп.
Нагадаємо, вибори до парламенту Угорщини відбулися минулої неділі. За даними угорської виборчої комісії, після підрахунку 98,9% голосів партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром значно випереджає партію «Фідес» Орбана. За даними комісії, «Тиса» отримає 138 із 199 місць, що достатньо для конституційної більшості.